Аренда авто

Mitsubishi Xpander 4365
БензинКроссовер
От 1 до 6 дней

2000 ฿ / в день

Неделя

1500 ฿ / в день

Месяц

1000 ฿ / в день

  • Марка: Mitsubishi
  • Модель: Xpander
  • Номер: 8กร 4365
  • Год выпуска: 2019
  • Цвет: Черный
  • Тип кузова: Кроссовер

Двигатель:

  • Объем: 1.5 л
  • Мощность: 105 лс
  • Топливо: Бензин
  • Бак: 45 л
  • Расход: 8.9 л/100 км

Ходовая часть:

  • Трансмиссия: Автомат
  • Привод: Передний
  • Места: 7
  • Количество дверей: 4
  • Кондиционер: есть
  • Салон: Кожа
  • Крыша: обычная
  • Стеклоподъемники: 4
  • Подушки безопасности: 2
  • Сторона руля: Правый
  • Круиз-контроль: нет
  • Камера заднего вида: да
  • Парктроник: да
  • Музыка: FM, Bluetooth
MG 5 9369
БензинСедан
От 1 до 6 дней

1 ฿ / в день

Неделя

1 ฿ / в день

Месяц

1 ฿ / в день

  • Марка: MG
  • Модель: 5
  • Номер: ขท9369
  • Год выпуска: 2023
  • Цвет: Серый
  • Тип кузова: Седан

Двигатель:

  • Объем: 1.5 л
  • Мощность: 114 лс
  • Топливо: Бензин
  • Бак: 45 л
  • Расход: 5.9 л/100 км

Ходовая часть:

  • Трансмиссия: Автомат
  • Привод: Передний
  • Места: 5
  • Количество дверей: 4
  • Кондиционер: есть
  • Салон: Кожа
  • Крыша: обычная
  • Стеклоподъемники: 4
  • Подушки безопасности: 6
  • Сторона руля: Правый
  • Круиз-контроль: да
  • Камера заднего вида: да
  • Парктроник: да
  • Музыка: FM, Bluetooth, CarPlay
Mazda 2 5649
БензинХетчбэк
От 1 до 6 дней

1300 ฿ / в день

Неделя

110 ฿ / в день

Месяц

800 ฿ / в день

  • Марка: Mazda
  • Модель: 2
  • Номер: 8กน 5649
  • Год выпуска: 2019
  • Цвет: Черный
  • Тип кузова: Хетчбэк

Двигатель:

  • Объем: 1.3 л
  • Мощность: 97 лс
  • Топливо: Бензин
  • Бак: 35 л
  • Расход: 5.4 л/100 км

Ходовая часть:

  • Трансмиссия: Автомат
  • Привод: Передний
  • Места: 5
  • Количество дверей: 4
  • Кондиционер: есть
  • Салон: Кожа
  • Крыша: обычная
  • Стеклоподъемники: 4
  • Подушки безопасности: 4
  • Сторона руля: Правый
  • Круиз-контроль: нет
  • Камера заднего вида: да
  • Парктроник: да
  • Музыка: FM, Bluetooth
Honda HR-V 4400
ГибридКроссовер
От 1 до 6 дней

฿ / в день

Неделя

฿ / в день

Месяц

฿ / в день

  • Марка: Honda
  • Модель: HR-V
  • Номер: ขจ4400
  • Год выпуска: 2024
  • Цвет: Серый
  • Тип кузова: Кроссовер

Двигатель:

  • Объем: 1.5 л
  • Мощность: 106 лс
  • Топливо: Hybrid
  • Бак: 50 л
  • Расход: 3.5 л/100 км

Ходовая часть:

  • Трансмиссия: Автомат
  • Привод: Передний
  • Места: 5
  • Количество дверей: 4
  • Кондиционер: есть
  • Салон: Кожа
  • Крыша: люк
  • Стеклоподъемники: 4
  • Подушки безопасности: 6
  • Сторона руля: Правый
  • Круиз-контроль: да
  • Камера заднего вида: да
  • Парктроник: да
  • Музыка: FM, Bluetooth, CarPlay
Honda City 9649
БензинСедан
От 1 до 6 дней

1000 ฿ / в день

Неделя

800 ฿ / в день

Месяц

600 ฿ / в день

  • Марка: Honda
  • Модель: City
  • Номер: ขฉ 9649
  • Год выпуска: 2012
  • Цвет: Белый
  • Тип кузова: Седан

Двигатель:

  • Объем: 1.5 л
  • Мощность: 120 лс
  • Топливо: Бензин
  • Бак: 42л
  • Расход: 6.6 л/100 км

Ходовая часть:

  • Трансмиссия: Автомат
  • Привод: Передний
  • Места: 5
  • Количество дверей: 4
  • Кондиционер: есть
  • Салон: Ткань
  • Крыша: обычная
  • Стеклоподъемники: 4
  • Подушки безопасности: 2
  • Сторона руля: Правый
  • Круиз-контроль: нет
  • Камера заднего вида: да
  • Парктроник: нет
  • Музыка: FM, Bluetooth
