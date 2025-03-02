Аренда авто
Mitsubishi Xpander 4365
БензинКроссовер
От 1 до 6 дней
2000 ฿ / в день
Неделя
1500 ฿ / в день
Месяц
1000 ฿ / в день
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Xpander
- Номер: 8กร 4365
- Год выпуска: 2019
- Цвет: Черный
- Тип кузова: Кроссовер
Двигатель:
- Объем: 1.5 л
- Мощность: 105 лс
- Топливо: Бензин
- Бак: 45 л
- Расход: 8.9 л/100 км
Ходовая часть:
- Трансмиссия: Автомат
- Привод: Передний
- Места: 7
- Количество дверей: 4
- Кондиционер: есть
- Салон: Кожа
- Крыша: обычная
- Стеклоподъемники: 4
- Подушки безопасности: 2
- Сторона руля: Правый
- Круиз-контроль: нет
- Камера заднего вида: да
- Парктроник: да
- Музыка: FM, Bluetooth
MG 5 9369
БензинСедан
От 1 до 6 дней
1 ฿ / в день
Неделя
1 ฿ / в день
Месяц
1 ฿ / в день
- Марка: MG
- Модель: 5
- Номер: ขท9369
- Год выпуска: 2023
- Цвет: Серый
- Тип кузова: Седан
Двигатель:
- Объем: 1.5 л
- Мощность: 114 лс
- Топливо: Бензин
- Бак: 45 л
- Расход: 5.9 л/100 км
Ходовая часть:
- Трансмиссия: Автомат
- Привод: Передний
- Места: 5
- Количество дверей: 4
- Кондиционер: есть
- Салон: Кожа
- Крыша: обычная
- Стеклоподъемники: 4
- Подушки безопасности: 6
- Сторона руля: Правый
- Круиз-контроль: да
- Камера заднего вида: да
- Парктроник: да
- Музыка: FM, Bluetooth, CarPlay
Mazda 2 5649
БензинХетчбэк
От 1 до 6 дней
1300 ฿ / в день
Неделя
110 ฿ / в день
Месяц
800 ฿ / в день
- Марка: Mazda
- Модель: 2
- Номер: 8กน 5649
- Год выпуска: 2019
- Цвет: Черный
- Тип кузова: Хетчбэк
Двигатель:
- Объем: 1.3 л
- Мощность: 97 лс
- Топливо: Бензин
- Бак: 35 л
- Расход: 5.4 л/100 км
Ходовая часть:
- Трансмиссия: Автомат
- Привод: Передний
- Места: 5
- Количество дверей: 4
- Кондиционер: есть
- Салон: Кожа
- Крыша: обычная
- Стеклоподъемники: 4
- Подушки безопасности: 4
- Сторона руля: Правый
- Круиз-контроль: нет
- Камера заднего вида: да
- Парктроник: да
- Музыка: FM, Bluetooth
Honda HR-V 4400
ГибридКроссовер
От 1 до 6 дней
฿ / в день
Неделя
฿ / в день
Месяц
฿ / в день
- Марка: Honda
- Модель: HR-V
- Номер: ขจ4400
- Год выпуска: 2024
- Цвет: Серый
- Тип кузова: Кроссовер
Двигатель:
- Объем: 1.5 л
- Мощность: 106 лс
- Топливо: Hybrid
- Бак: 50 л
- Расход: 3.5 л/100 км
Ходовая часть:
- Трансмиссия: Автомат
- Привод: Передний
- Места: 5
- Количество дверей: 4
- Кондиционер: есть
- Салон: Кожа
- Крыша: люк
- Стеклоподъемники: 4
- Подушки безопасности: 6
- Сторона руля: Правый
- Круиз-контроль: да
- Камера заднего вида: да
- Парктроник: да
- Музыка: FM, Bluetooth, CarPlay
Honda City 9649
БензинСедан
От 1 до 6 дней
1000 ฿ / в день
Неделя
800 ฿ / в день
Месяц
600 ฿ / в день
- Марка: Honda
- Модель: City
- Номер: ขฉ 9649
- Год выпуска: 2012
- Цвет: Белый
- Тип кузова: Седан
Двигатель:
- Объем: 1.5 л
- Мощность: 120 лс
- Топливо: Бензин
- Бак: 42л
- Расход: 6.6 л/100 км
Ходовая часть:
- Трансмиссия: Автомат
- Привод: Передний
- Места: 5
- Количество дверей: 4
- Кондиционер: есть
- Салон: Ткань
- Крыша: обычная
- Стеклоподъемники: 4
- Подушки безопасности: 2
- Сторона руля: Правый
- Круиз-контроль: нет
- Камера заднего вида: да
- Парктроник: нет
- Музыка: FM, Bluetooth
