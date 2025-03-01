4 Жемчужины Андаманского моря
Джеймс Бонд, Пхи-Пхи и Краби: Все сокровища Андаманского моря в одном туре
Откройте легендарные острова, величественные скалы и райские пляжи Таиланда
|Название
|Взрослый
|Детский
|4 Жемчужины Андаманского моря (Андаман Бич резорт)
|4700 ฿
|4050 ฿
|4 Жемчужины Андаманского моря (Улучшенный номер, лучший вид)
|5350 ฿
|4700 ฿
Выезд из отеля.
Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.
Отправление к островам.
Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.
Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган.
Катание на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.
Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.
Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби.
Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых.
Осмотр достопримечательностей провинции Краби, острова Близнецы и остров Курица.
Плавание с масками, осмотр коралловых рифов.
Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей
Потрясающая возможность посетить обзорную площадку откуда открывается изумительный вид на остров;
Ужин в отеле.
До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже.
Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе.
Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже. Бар "Слинки" — это самый большой пляжный танцпол на острове.
Завтрак.
Выселение с отеля;
Отправление на остров Пхи-Пхи Лей;
Посещение бухты Майя, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.
Плавание в Лагуне Пиле;
Осмотр Пещеры Викингов;
Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем;
Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон. Созерцание разнообразных видов рыб;
Обед на острове Пхи-Пхи Дон;
Отдых на прекрасном острове Бамбу;
Прибытие к причалу, отправление в отель.
2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
автобус и лодка
В поездку включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), вход в нац. парки, прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе, страховка, русский гид, спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ, размещение в отеле.
Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
Фото экскурсии
