5 жемчужин андаманского моря - программа делюкс

2 дня/1 ночьМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 5750 ฿
Детский
От 5100 ฿
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Джеймс Бонд, Краби и Пхи-Пхи

Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу!

Оставить заявку
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Оставить заявку
Галерея

Фото экскурсии

img
img
img
img
Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых