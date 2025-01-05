5 жемчужин андаманского моря - программа делюкс
Джеймс Бонд, Краби и Пхи-Пхи
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу!
|Название
|Взрослый
|Детский
|5 жемчужин Андаманского моря (Стандарт)
|5300 ฿
|4650 ฿
|5 жемчужин Андаманского моря (Андаман Бич Резорт)
|5300 ฿
|4650 ฿
|5 жемчужин Андаманского моря (Улучшенный номер, лучший вид)
|5750 ฿
|5100 ฿
Выезд из отеля.
Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.
Отправление к островам.
Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.
Пещера Ice Cream - пещера на о.Панак, где сталактиты похожи на шарики мороженого.
Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу.
Катание на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.
Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.
Посещение острова Лао Ладинг - живописный уголок с белоснежным пляжем, изумрудной водой и скалами, окруженный джунглями.
Посещение острова Хонг: исследуйте прекрасную лагуну, отдохните на белоснежном песчаном пляже и займитесь сноркелингом, чтобы открыть для себя яркую морскую жизнь. Здесь также был снят фильм "Джунгли" с участием Веры Брежневой и Сергея Светлакова.
Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей
Ужин в отеле. На ужине, гостей будут угощать вином.
По желанию, ночное купание в светящемся планктоне. Уникальная возможность сделать вечернюю прогулку на катере, в заливе острова Пхи Пхи Дон и посмотреть как светится планктон в воде.
До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже.
Знакомство с культурой тайского бокса, возможность принять участие.
Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже. Бар "Слинки" — это самый большой пляжный танцпол на острове.
Потрясающая возможность встретить рассвет солнца на обзорной площадке, откуда открывается изумительный вид на остров. (По желанию)
Завтрак.
Выселение с отеля;
Отправление на остров Пхи-Пхи Лей;
Осмотр бухты Майя (на период закрытия бухты Майя осмотр происходит с лодки), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо
Плавание в Лагуне Пиле;
Осмотр Пещеры Викингов;
Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем;
Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон. Созерцание разнообразных видов рыб.
Обед на острове Пхи Пхи Дон.
Отдых на прекрасном острове Бамбу;
Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй.
Прибытие к причалу, отправление в отель;
2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе,
Автобус и лодка
Вход в нац. парки, страховка, русский гид, спасательные жилеты, маски, трубки, каноэ, размещение в отеле, одноразовые загубники для снорклинга, бесплатная аренда пляжного полотенца.
Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
Фото экскурсии
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых