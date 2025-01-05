5 жемчужин андаманского моря - программа делюкс

06:30 Выезд из отеля.

07:30 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.

09:00 Отправление к островам.

09:40 Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.

09:50 Пещера Ice Cream - пещера на о.Панак, где сталактиты похожи на шарики мороженого.

10:30 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу.

11:20 Катание на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.

12:00 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

13:30 Посещение острова Лао Ладинг - живописный уголок с белоснежным пляжем, изумрудной водой и скалами, окруженный джунглями.

14:50 Посещение острова Хонг: исследуйте прекрасную лагуну, отдохните на белоснежном песчаном пляже и займитесь сноркелингом, чтобы открыть для себя яркую морскую жизнь. Здесь также был снят фильм "Джунгли" с участием Веры Брежневой и Сергея Светлакова.

16:40 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей

19:00 Ужин в отеле. На ужине, гостей будут угощать вином.

19:30 По желанию, ночное купание в светящемся планктоне. Уникальная возможность сделать вечернюю прогулку на катере, в заливе острова Пхи Пхи Дон и посмотреть как светится планктон в воде.

20:15 До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже.

20:30 Знакомство с культурой тайского бокса, возможность принять участие.