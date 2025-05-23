Мир Аватара - закат, слоны и горячие источники
Мир Аватара - закат, слоны и горячие источники
Мир Аватара
|Название
|Взрослый
|Детский
|Мир Аватара - закат, слоны и горячие источники
|2900 ฿
|2450 ฿
Выезд из отеля.
Кафе с гигантскими кувшинками, где все выглядит как в мультике. Здесь можно насладиться вкусными напитками и сделать потрясающие фото на фоне гигантских лилий. (Туристы из северных районов добираются до кафе самостоятельно либо их забирают после посещения кафе).
Водопад Беньяран - возможность искупаться в прохладной воде по желанию или просто сделать красивые фото.
Музей Беньяран - старинные предметы традиционного быта и архитектуры. Погружение в культуру Таиланда.
Обзорная площадка Самет - панорама на залив, где небо и земля сливаются воедино.
Обед, после которого вас ждет атмосферное приключение на сафари-джипах по территории где вы увидите:
деревню слонов
станцию квадроциклов
место сплава на плотах
ресторан и фотозоны.
Деревня слонов - знакомство с их образом жизни, как они едят, спят и купаются. Вы можете не просто посмотреть, а принять участие и помыть слоника и искупаться с ним. Душ от Слоненка и шоу маленького слоненка в качестве Бонуса.
Сплав на бамбуковых плотах по реке. Река очень спокойная, мелкая и окружена джунглями.
Квадроциклы - 20 минут драйв, скорость и незабываемые впечатления.
Деревянный храм - уединенный прямо на берегу моря, место силы и умиротворения.
Горячие источники в The Hotspring beach Resort & Spa:
отдых на пляже Натай
фотозоны: мостики, сады, бамбуковые уголки
горячие источники 40 градусов
ледяные пресноводные бассейны 16 градусов
по желанию массаж и SPA-процедуры (дополнительно)
закат на пляже Натай (по желанию можно за ранее заказать романтический ужин на пляже - свечи, морской бриз, вкусные блюда и красивый вид, который останется на память в сердце).
Отправление в отель.
Обед
Трансфер
Гид Страховка
Полотенце, купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головные уборы, сменная одежда, фото/видео камеру, карманные деньги на сувениры, дождевики на случай дождя, при входе в храм необходимо закрывать плечи, колени и живот (возьмите подходящую одежду).
Фото экскурсии
