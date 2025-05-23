Мир Аватара - закат, слоны и горячие источники

Программа

07:00 Выезд из отеля.

08:30 Кафе с гигантскими кувшинками, где все выглядит как в мультике. Здесь можно насладиться вкусными напитками и сделать потрясающие фото на фоне гигантских лилий. (Туристы из северных районов добираются до кафе самостоятельно либо их забирают после посещения кафе).

10:00 Водопад Беньяран - возможность искупаться в прохладной воде по желанию или просто сделать красивые фото.

10:30 Музей Беньяран - старинные предметы традиционного быта и архитектуры. Погружение в культуру Таиланда.

11:00 Обзорная площадка Самет - панорама на залив, где небо и земля сливаются воедино.

13:10 Обед, после которого вас ждет атмосферное приключение на сафари-джипах по территории где вы увидите:

- деревню слонов

- станцию квадроциклов

- место сплава на плотах

- ресторан и фотозоны.

13:40 Деревня слонов - знакомство с их образом жизни, как они едят, спят и купаются. Вы можете не просто посмотреть, а принять участие и помыть слоника и искупаться с ним. Душ от Слоненка и шоу маленького слоненка в качестве Бонуса.

14:10 Сплав на бамбуковых плотах по реке. Река очень спокойная, мелкая и окружена джунглями.

14:40 Квадроциклы - 20 минут драйв, скорость и незабываемые впечатления.

16:00 Деревянный храм - уединенный прямо на берегу моря, место силы и умиротворения.

16:30 Горячие источники в The Hotspring beach Resort & Spa:

- отдых на пляже Натай

- фотозоны: мостики, сады, бамбуковые уголки

- горячие источники 40 градусов

- ледяные пресноводные бассейны 16 градусов

- по желанию массаж и SPA-процедуры (дополнительно)

- закат на пляже Натай (по желанию можно за ранее заказать романтический ужин на пляже - свечи, морской бриз, вкусные блюда и красивый вид, который останется на память в сердце).