Удивительная Пханг Нга - Пляж с самолетами

Программа

06:30 Выезд из отеля.

08:40 Подъем на пикапе на смотровую площадку «Самет Нангше», откуда открывается шикарный вид, напоминающий бухту Халонг или сокровища Пандоры. Свободное время для отдыха, фото и вкуснейшего десерта с кофе и инстаграмным видом на залив.

10:30 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами

и летучими мышами.

11:00 Посещение статуи Черного монаха.

11:20 Прогулка на традиционной длиннохвостой тайской лодке (лонгтейл) среди мангровых лесов

11:50 Посещение плавучей деревни морских цыган (местный колорит). Возможность приобрести сушеные морепродукты, жемчуг и другие приятные сувениры.

12:00 Обед из морепродуктов в деревне морских цыган. (краб, креветки, рыба, кальмары)

13:00 По дороге к слоновьему СПА вы увидите фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде.

13:40 Посещение слоновьего СПА. Возможность получить море позитивных эмоций и незабываемых ощущений (ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНО И КАТАНИЕ НА СЛОНАХ И КУПАНИЕ СО СЛОНАМИ)

16:00 Остановка у водопада.

17:00 Пляж с самолетами. Уникальная возможность сфотографироваться на фоне садящихся и взлетающих самолетов.