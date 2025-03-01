Удивительная Пханг Нга - Пляж с самолетами
1 деньГруппаНаземныеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 2000 ฿
Детский
От 1550 ฿
Время
Начало
6:30
Окончание
17:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии
Таиланд в одном дне: слоны, водопады и морские приключения
Уникальное путешествие от слоновьего СПА до пляжа с самолетами
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Галерея
Фото экскурсии
Выбрали экскурсию?
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых