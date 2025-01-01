Удивительная Пханг Нга - Стеклянный мост Самет Нангше

Программа

06:50 Выезд из отеля.

08:30 Остановка у водопада.

08:55 По дороге к слоновьему СПА вы увидите фруктовые плантации и плантации каучукового дерева, а гид расскажет об экзотических фруктах, которые выращиваются в Таиланде.

09:50 Посещение слоновьего СПА. Возможность получить море позитивных эмоций и незабываемых ощущений (ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНО И КАТАНИЕ НА СЛОНАХ И КУПАНИЕ СО СЛОНАМИ)

11:40 Посещение статуи Черного монаха.

12:00 Прогулка на традиционной длиннохвостой тайской лодке (лонгтейл) среди мангровых лесов

12:30 Обед из морепродуктов в деревне морских цыган. (краб, креветки, рыба, кальмары)

12:45 Посещение плавучей деревни морских цыган (местный колорит). Возможность приобрести сушеные морепродукты, жемчуг и другие приятные сувениры.

14:15 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха, пещеры со сталактитами

и летучими мышами.

15:20 Подъем на стеклянный мост у «Самет Нангше», откуда открывается шикарный вид, напоминающий бухту Халонг или сокровища Пандоры. Свободное время для отдыха, фото и вкуснейшего десерта с кофе и инстаграмным видом на залив.

16:50 Пляж с самолетами. Уникальная возможность сфотографироваться на фоне садящихся и взлетающих самолетов.