Программа

Андаманда аквапарк - водное королевство развлечений - это возможность вернуться в детство и насладиться весельем и смехом, покататься с невероятной высоты на горках и зарядиться энергией с адреналином.

Здесь находится 25 зон аттракционов, 36 полос для активностей, 5 тематических зон в стиле Тайской мифологии, 12 экстремальных зон, 5300 кв.м. Детская зона, 3 зоны для отдыха, 3 площадки обязательные для просмотра (Жемчужный дворец, залив Андаманда, Ко Тапу - Джэймс Бонд), 2 ресторанных зоны на 700 мест, 2 уникальных водных бара.

Вы можете приобрести билеты с трансфером, а так же приехать самостоятельно и приобрести билеты со скидкой без трансфера.

Время работы трансфера: 10:00 - 13:00 время отправки в аквапарк, 15:00 - 18:30 время возвращения из аквапарка.

Районы с которых вы можете воспользоваться групповым трансфером: Пхукет таун, Кату, Чалонг, Раваи, залив Сирай, Панва, Лаем Хин, Найхарн, Карон, Ката, Патонг, Накалай, Камала, Таланг, Сурин, Бангтао и Лагуна. Из других районов вы можете заказать приватный трансфер.

В аквапарке можно взять полотенце в аренду на день - стоимость 200 бат, или приехать со своим.

Так же можно арендовать камеру хранения для вещей - 200 бат.

Дети ростом до 90 см - проходят бесплатно, от 91 см до 121 см - стоимость детского билета, от 122 см и выше - взрослый билет.

На входе вы регистрируетесь - предъявляете билеты/ваучеры, после чего вам здесь же (на кассе-ресепшене) выдадут силиконовые браслеты в форме часов, они предназначены для оплаты в магазинах/кафе/ресторанах/барах на территории аквапарка, пополните их баланс (любая необходимая сумма вам на день) через кассира с помощью наличных или через QR code, так как в аквапарке нигде не принимают никакие виды оплат, кроме как специальные браслеты. Если вы не потратите весь свой баланс, то на выходе из аквапарка, когда вы будете возвращать браслет - сотрудники его проверят и вернут вам весь остаток.