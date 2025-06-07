Карнавал Магии

АттракционНаземныеПхукетТайландШоу
Цена
Взрослый
От 1950 ฿
Детский
От 1850 ฿
Время
Начало
17:30
Окончание
23:30
Длительность
6 часов
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Карнавал Магии

Карнавал Магии

Оставить заявку
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Оставить заявку
Галерея

Фото экскурсии

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых