Программа

Карнавал Магии - это идеальная возможность провести вечер всей семьей, здесь даже взрослые становятся на мгновение детьми и растворяются в праздничной атмосфере парка стилизованного под цирковое представление с аттракционами, каруселями и зоопарком. Это невероятно яркое и красочное место с большим количеством активностей на всей территории, огромным рестораном на 2200 мест и самым ярким и волшебным шоу на Пхукете.

Вначале вы попадете в парк аттракционов, где вы и ваши дети смогут поиграть при помощи магического скипетра (который выдают каждому ребенку при входе на кассе), его нужно приложить там, где есть символ "сердце" и случится магия. Всевозможные карусели, качели, зоопарк, комната кривых зеркал и гигантский аппарат с попкорном, который стреляет кукурузными хлопьями - все эти развлечения погрузят вас в атмосферу детского праздника. После парка вас ждет красивейший ресторан в стиле "Райская птица", где кухни разных стран мира представленные по системе "шведский стол" порадуют вас разнообразием ароматов и вкусов, изобилие еды и десертов не оставят вас равнодушными.

Далее время для шоу Карнавал Магии - где на сцене в качестве главной декорации расположен огромный экран, на котором времена года сменяют друг друга, а у зрителя на столько большая картинка, что создается впечатление, что он сам стал участником происходящего. Костюмы, освещение зала и сцены радуют взгляд на протяжении всего действия, актеры возникают из воздуха и парят над сценой, большие воздушные шары падают прям с потолка в зрительный зал и зрители становятся уже участниками шоу и начинают перекидывать шары друг другу.

Но это не все, по окончании шоу вас ждет еще одно чудо - Королевство Огней - это огромнейшая территория с фонтанами, мостом через реку и площадью маленьких светящихся огоньков, которые выложены в виде цветов, и когда уже стемнело это все выглядит как невероятное волшебное пространство покрытое светлячками. И уже перед выходом из парка вам представится еще один зал с неоновым светящимся волшебным лесом.

Начало работы парка в 17:30, закрытие в 23:30

Ресторан открыт с 17:30 до 20:30

Шоу "Речной карнавал" с 20:30-21:15

Открытие ворот "Парадия" - Королевство Огней.

Рабочие дни: понедельник, среда и суббота.

Дети ростом до 100см - проходят бесплатно, от 100-140см - стоимость детского билета.