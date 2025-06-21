Крокодиловая ферма (шоу и шопинг)

Программа

Единственная на Пхукете Крокодиловая ферма, где живет около 170 особей Сиамских крокодилов, которые являются самыми крупными в мире и вырастают в длину до 4х метров. Здесь вы сможете попробовать шашлычок из крокодилового мяса, узнать все о реальной жизни крокодилов во время презентации, посмотреть шоу крокодилов, где тайские укротители знают все их повадки и абсолютно бесстрашно кладут в крокодиловые пасти свои руки, голову и даже их целуют. Во время шоу у гостей будет возможность погладить крокодила за хвостик, этот ритуал по местным поверьям обязательно принесет вам удачу (это безопасно, так как у крокодила специально зафиксирована пасть во избежание укусов и его крепко держит укротитель). Самым смелым можно выйти во время шоу на сцену и станцевать с малышом крокодила.

После шоу вы проходите в зал магазина, где представлены изделия из натуральной экзотической кожи:

- крокодила

- питона

- кобры

- морской змеи

- ската

- варана

- слона

Крокодиловая кожа считается самой ноской и долговечной, изделия из этой кожи даже можно передавать по наследству. Брелоки с крокодиловой лапкой - это символ притяжения денег и достатка по местным поверьям. Эти изделия не боятся влаги и воды, так как это естественная среда обитания рептилий. Вывоз данных изделий из Таиланда разрешен.

Дети до 4х лет (до 100 см роста) проходят бесплатно. Детский билет от 4-12 лет (100-150 см рост).

Эта программа доступна ежедневно, особенно в дождливую погоду, когда пляжи и морские поездки становятся не актуальными, вы всегда можете развлечь себя посмотрев шоу крокодилов, получить порцию адреналина и порадовать себя шопингом или купить подарок близким. Каждое изделие является уникальным и неповторимым, так как рисунок на коже крокодила, размер змеиной чешуйки и ее окрас - всегда индивидуален так же как и отпечаток пальца человека.

Время показа шоу: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.