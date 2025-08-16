Программа

Шоу дельфинов на Пхукете, в дельфинарии «Nemo Dolphins Bay Phuket», включает в себя выступления дельфинов и морских котиков, которые выполняют различные акробатические трюки, танцы и интерактивные программы.

Шоу начинается с выступления морских котиков, которые показывают забавные трюки, играют с мячами, крутят обручи и даже целуют зрителей в первом ряду.

Затем на сцену выходят дельфины, которые выполняют сложные акробатические трюки: прыгают через кольца и перекладины, катаются на мини-серфах, танцуют, играют с мячом и взаимодействуют с дрессировщиками.

В шоу включены интерактивные программы, где дельфины взаимодействуют со зрителями, а также аукцион, где можно приобрести картину, нарисованную дельфином.

После шоу есть возможность сделать фото с дельфинами и морскими котиками. Также предлагается возможность поплавать с дельфинами за дополнительную плату.

Для тех кто купил билеты на первый ряд, есть возможность получить поцелуй от морского котика.

Детям до ростом до 90 см вход бесплатный, но отдельное место не предоставляется, ребенок сможет сидеть вместе с родителем.

От 90-130 см - детский билет, от 131 см - взрослый билет.

Плавание с дельфинами разрешено взрослым и детям от 6 лет и старше, дети от 4-5 лет плавают вместе с родителями и оплачивают стоимость за двоих.

Шоу проходит ежедневно, кроме понедельника, в 11:00, 14:00 и 17:00. Продолжительность представления около 45-50 минут.

Стоимость билета зависит от расположения места в зале:

- первый ряд (vvip-row A)

- второй ряд (vip - row B)

- средние ряды (row C, D)