Шоу дельфинов
Шоу дельфинов
Шоу дельфинов
|Название
|Взрослый
|Детский
|Ряд E/F/G
|600 ฿
|350 ฿
|Ряд C/D
|800 ฿
|450 ฿
|VIP
|900 ฿
|500 ฿
|VVIP
|1050 ฿
|600 ฿
|Плавание с дельфином
|5700 ฿
|5700 ฿
дельфинов на Пхукете, в дельфинарии «Nemo Dolphins Bay Phuket», включает в себя выступления дельфинов и морских котиков, которые выполняют различные акробатические трюки, танцы и интерактивные программы.
начинается с выступления морских котиков, которые показывают забавные трюки, играют с мячами, крутят обручи и даже целуют зрителей в первом ряду.
на сцену выходят дельфины, которые выполняют сложные акробатические трюки: прыгают через кольца и перекладины, катаются на мини-серфах, танцуют, играют с мячом и взаимодействуют с дрессировщиками.
шоу включены интерактивные программы, где дельфины взаимодействуют со зрителями, а также аукцион, где можно приобрести картину, нарисованную дельфином.
шоу есть возможность сделать фото с дельфинами и морскими котиками. Также предлагается возможность поплавать с дельфинами за дополнительную плату.
тех кто купил билеты на первый ряд, есть возможность получить поцелуй от морского котика.
до ростом до 90 см вход бесплатный, но отдельное место не предоставляется, ребенок сможет сидеть вместе с родителем.
90-130 см - детский билет, от 131 см - взрослый билет.
с дельфинами разрешено взрослым и детям от 6 лет и старше, дети от 4-5 лет плавают вместе с родителями и оплачивают стоимость за двоих.
проходит ежедневно, кроме понедельника, в 11:00, 14:00 и 17:00. Продолжительность представления около 45-50 минут.
билета зависит от расположения места в зале:
первый ряд (vvip-row A)
второй ряд (vip - row B)
средние ряды (row C, D)
дальние места (row E, F, G)
Не включено
Трансфер на минивэне
На первом ряду можно промокнуть от брызг, поэтому стоит надеть дождевик или взять с собой что-то, чтобы закрыть вещи, фото/видео камера, карманные деньги на фото с дельфином/сувениры.
Фото экскурсии
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых