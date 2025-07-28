Полет
Ханумана это популярный экстремальный аттракцион на Пхукете, представляющий собой веревочный парк, имитирующий передвижение гиббонов по джунглям, с многочисленными платформами на деревьях, соединенными зиплайнами, подвесными мостами и другими элементами. Этот аттракцион позволяет участникам ощутить себя в роли божества Ханумана, перемещаясь над верхушками тропического леса.
Программа
включает движение по деревянным платформам, расположенным на высоте до 40 метров, соединенным различными элементами: зиплайнами (включая самый длинный 400-метровый), подвесными мостами, винтовыми лестницами, системами вертикального спуска и даже "небесным скейтбордом" (роллер), развивающим скорость до 60 км/ч.
Участники
проходят обязательный инструктаж, получают высококачественное снаряжение (произведено во Франции) с двойной системой безопасности, а на всем маршруте их сопровождают профессиональные инструкторы.
Аттракцион
создан с любовью и заботой к окружающей природе, а крепления основаны на деревьях, минимизируя вмешательство в экосистему.
Посетители
получают захватывающие, незабываемые ощущения полета, адреналин и единение с природой, а также возможность проверить свою силу воли и нервы на прочность).
Здесь
есть три пакета программ "Полет Ханумана" ("HF 1", "FH 2", "FH 3"), отличающиеся количеством платформ, продолжительностью и обедом, включенным в стоимость.
HF1
- зиплайны 14, веревочный спуск 2, небесный мост 4, винтовая лестница 5, небесный рельс 1, двойной зиплайн 1, обед;
HF2
- зиплайны 7, веревочный спуск 1, небесный мост 3, винтовая лестница 2, двойной зиплайн 1;
HF3
- зиплайны 3, веревочный спуск 1, небесный мост 1, винтовая лестница 1.
Время
проведения программ: 08:00, 10:00, 13:00, 15:00.