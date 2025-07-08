Программа

Мир Ханумана - невероятное приключение в джунглях для любителей активного отдыха!) Основные особенности "Мира Ханумана" это многочисленные аттракционы:

-16 зиплайнов (с самым длинным перелетом до 400 метров)

- 5 подвесных мостов

- 3 вертикальных спуска (абсейл)

- 2 спиральные лестницы

- уникальный "роллер" на монорельсе.

Все снаряжение соответствует строгим стандартам, подбирается индивидуально, а инструкторы обеспечивают безопасность на всех участках маршрута с использованием двойной страховки.

Парк назван в честь Ханумана, бога-обезьяны из индийской мифологии, известного своей ловкостью и способностью преодолевать большие расстояния, что отражается в имитации "полетов" между деревьями.

На территории парка есть ресторан "Ванон", предлагающий традиционную тайскую кухню с видом на джунгли, а также зоны отдыха.

Программы обычно включают трансфер в обе стороны из отелей Пхукета, воду и фрукты, а также возможность выбрать программу в зависимости от уровня сложности и пожеланий.

Что входит в программу:

(А+ /3 часа) - зиплайн 16, вертикальный спуск 3, небесный мост 5, спиральная лестница 2, двойной зиплайн 1, роллер, прогулка по небу, обед;

(В+ /2 часа) - зиплайн 9, вертикальный спуск 3, небесный мост 2, спиральная лестница 1, двойной зиплайн 1, роллер, прогулка по небу, обед;

(С+ /1 час) - зиплайн 3, вертикальный спуск 2, спиральная лестница 1, роллер, прогулка по небу, обед;

(Д+ /время не ограничено) - роллер 1, прогулка по небу 1, санный спорт 2;

(32 платформы - 1 час) - зиплайн 16, вертикальный спуск 3, небесный мост 5, спиральная лестница 2, двойной зиплайн 1;

(18 платформ - 40 мин) - зиплайн 9, вертикальный спуск 3, небесный мост 2, спиральная лестница 1, двойной зиплайн 1;

(10 платформ - 20 мин) - зиплайн 3, вертикальный спуск 2, спиральная лестница 1.