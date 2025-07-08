Мир Ханумана
Мир Ханумана - аттракцион в джунглях
|Название
|Взрослый
|Детский
|А+
|3000 ฿
|3000 ฿
|В+
|2550 ฿
|2550 ฿
|С+
|2200 ฿
|2200 ฿
|Д+
|1650 ฿
|1650 ฿
|Зиплайн 32
|2500 ฿
|2500 ฿
|Зиплайн 18
|1900 ฿
|1900 ฿
|Зиплайн 10
|1300 ฿
|1300 ฿
Ханумана - невероятное приключение в джунглях для любителей активного отдыха!) Основные особенности "Мира Ханумана" это многочисленные аттракционы:
зиплайнов (с самым длинным перелетом до 400 метров)
5 подвесных мостов
3 вертикальных спуска (абсейл)
2 спиральные лестницы
уникальный "роллер" на монорельсе.
снаряжение соответствует строгим стандартам, подбирается индивидуально, а инструкторы обеспечивают безопасность на всех участках маршрута с использованием двойной страховки.
назван в честь Ханумана, бога-обезьяны из индийской мифологии, известного своей ловкостью и способностью преодолевать большие расстояния, что отражается в имитации "полетов" между деревьями.
территории парка есть ресторан "Ванон", предлагающий традиционную тайскую кухню с видом на джунгли, а также зоны отдыха.
обычно включают трансфер в обе стороны из отелей Пхукета, воду и фрукты, а также возможность выбрать программу в зависимости от уровня сложности и пожеланий.
входит в программу:
/3 часа) - зиплайн 16, вертикальный спуск 3, небесный мост 5, спиральная лестница 2, двойной зиплайн 1, роллер, прогулка по небу, обед;
/2 часа) - зиплайн 9, вертикальный спуск 3, небесный мост 2, спиральная лестница 1, двойной зиплайн 1, роллер, прогулка по небу, обед;
/1 час) - зиплайн 3, вертикальный спуск 2, спиральная лестница 1, роллер, прогулка по небу, обед;
/время не ограничено) - роллер 1, прогулка по небу 1, санный спорт 2;
платформы - 1 час) - зиплайн 16, вертикальный спуск 3, небесный мост 5, спиральная лестница 2, двойной зиплайн 1;
платформ - 40 мин) - зиплайн 9, вертикальный спуск 3, небесный мост 2, спиральная лестница 1, двойной зиплайн 1;
платформ - 20 мин) - зиплайн 3, вертикальный спуск 2, спиральная лестница 1.
работает ежедневно, в любую погоду, выбирай свою программу и пиши нам!)
Обед включен в программы: А+, В+, С+.
Бесплатный трансфер с пляжей: Ката, Карон, Тритранг, Патонг, Накалай, Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Панва, Найхарн, Равай, Чалонг, Пхукет таун, Лаемхин. Трансфер с оплатой для отдаленных районов: Лаян, Таланг, Най Янг, Аэропорт, Па-Клок, Ао По, Мишен Хил, Май Као.
Инструктор Страховка Банданы с логотипом в подарок Трансфер по территории парка
Удобная/спортивная одежда (шорты/джинсы, чтобы страховочные тросы не терли ноги), обувь на ремешках/шнурках (чтобы не потерять во время полета), фото/видео техника, карманные деньги на сувениры/фото.
