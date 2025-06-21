Остров Джеймса Бонда - Нака

Программа

08:00 Выезд из отеля

09:00 Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.

10:15 Остановка на острове Джеймса Бонда (Khao Ping Kan) с видом на остров Талу. Посещение рынка морских цыган.

10:40 Сплав на каноэ у острова Талу: идеальное место для сплава на каноэ, так как остров окаймлен мангровыми зарослями и имеет множество пещер.

11:40 Посещение деревни Паньи - старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

13:40 Прибытие на остров Нака Яй, купание и отдых на пляже.