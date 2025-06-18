11 островов
Откройте для себя красоту тропиков
|Название
|Взрослый
|Детский
|11 островов
|3850 ฿
|3200 ฿
Трансфер из отеля.
Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.
Отправление с пирса в залив Пханг Нга
Осмотр достопримечательностей Ко Панак, удивительного острова в заливе Пханг Нга. Геологическая история местности.
Пещера Ice Cream - где сталактиты похожи на шарики мороженого
Высадка на остров Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров Тапу.
Каноэ у острова Талу: идеальное место для катания на каноэ, так как остров окаймлен мангровыми зарослями и имеет множество пещер.
Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.
Посещение острова Лао Ладинг - живописный уголок с белоснежным пляжем, изумрудной водой и скалами, окруженный джунглями. Идеальное место для купания и уединенного отдыха.
Исследование острова Хонг, где снимался фильм «Джунгли» с участием Веры Брежневой и Сергея Светлакова. Проведите время, плавая, занимаясь сноркелингом и отдыхая на пляже. Посетите смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамными видами на окружающий архипелаг.
Осмотр острова Пхи-Пхи-Дон без высадки на берег.
Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг-Касем.
Осмотр пещеры викингов.
Осмотр бухты Ло-Самах. Посещение пляжа Майя, с которого открывается великолепный вид на залив Майя. Место, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
Купание в лагуне Пиле. (Внимание - купание возможно только во время прилива).
Прибытие на пирс, отправление в отель.
обед, безалкогольные напитки и свежие фрукты на борту
трансфер на автобусе и лодке
сбор за посещение национального парка, страхование от несчастных случаев, англо- и русскоязычный гид, опытный капитан и команда, спасательные жилеты, каноэ
купальник, шляпа или кепка, солнцезащитный крем, сменная одежда, пляжное полотенце, фото- и видеокамера, деньги на сувениры или личные расходы
