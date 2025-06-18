11 островов

Программа

06:30 Трансфер из отеля.

07:30 Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.

09:00 Отправление с пирса в залив Пханг Нга

09:30 Осмотр достопримечательностей Ко Панак, удивительного острова в заливе Пханг Нга. Геологическая история местности.

09:40 Пещера Ice Cream - где сталактиты похожи на шарики мороженого

10:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров Тапу.

11:00 Каноэ у острова Талу: идеальное место для катания на каноэ, так как остров окаймлен мангровыми зарослями и имеет множество пещер.

11:40 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

12:50 Посещение острова Лао Ладинг - живописный уголок с белоснежным пляжем, изумрудной водой и скалами, окруженный джунглями. Идеальное место для купания и уединенного отдыха.

14:00 Исследование острова Хонг, где снимался фильм «Джунгли» с участием Веры Брежневой и Сергея Светлакова. Проведите время, плавая, занимаясь сноркелингом и отдыхая на пляже. Посетите смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамными видами на окружающий архипелаг.

16:00 Осмотр острова Пхи-Пхи-Дон без высадки на берег.

16:10 Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг-Касем.

16:20 Осмотр пещеры викингов.

16:30 Осмотр бухты Ло-Самах. Посещение пляжа Майя, с которого открывается великолепный вид на залив Майя. Место, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

17:20 Купание в лагуне Пиле. (Внимание - купание возможно только во время прилива).