Джеймс Бонд + Краби

Программа

06:50 Выезд из отеля.

07:50 Прибытие на пирс, встреча с гидом, перерыв на чай, кофе.

08:50 Посадка на корабль. Отправление от причала.

09:30 Осмотр достопримечательностей красивого острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.

09:50 Прибытие на остров Джеймса Бонда (Кхао Пхинг Кан) с видом на остров ТаПу. Рынок морских цыган.

10:50 Сплав на каноэ у острова Талу. Идеальное место для любителей каноэ, так как остров окутан мангровыми зарослями и имеет множество пещер.

12:00 Посещение деревни Панье – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

13:20 Осмотр резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби.

13:30 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, островов-близнецов. Снорклинг на Курином острове.

14:30 Посещение пляжа Пранан (пляж Рейли). Пещера плодородия. Время для купания и отдыха на пляже.