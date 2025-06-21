Джеймс Бонд + Краби

1 деньИндивидуальныйМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 37500 ฿
Детский
От 37500 ฿
Время
Начало
6:50
Окончание
15:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Экскурсия по живописным островам Таиланда

Откройте для себя красоту островов и культурные достопримечательности Таиланда в одном дне.

Оставить заявку
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Оставить заявку
Галерея

Фото экскурсии

img
img
img
img
img
img
img
Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых