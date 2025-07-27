Тур на гидроциклах по островам

Программа

Основные характеристики и особенности туров на гидроциклах на Пхукете это активность и скорость, основной акцент делается на катание на мощном водном мотоцикле, с возможностью развить скорость до 80 км/ч.

Туры позволяют увидеть красивые острова и бухты, такие как Ранг Яй, Липи, Кхай, а также посетить мангровые заросли.

Каждая экскурсия проходит под руководством опытных гидов, которые проводят инструктаж по безопасности и управлению гидроциклом.

На одном гидроцикле могут поехать двое взрослых с ребенком. Программа рассчитана на 4 часа и включает 6 островов, с обедом на Нака Ной:

1. Мангровый лес

2. о. Ранг Яй

3. о. Прай

4. о. Нака Ной (обед)

5. АО Пор Гранд (пирс, остановка для фото с красивыми яхтами)

6. о. Обезьян

7. о. Нака Яй (сноркелинг)

8. о. Липи

9. АА Марина (пирс)

Два варианта отправления:

1. Утро с 09:00 до 13:00