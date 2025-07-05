Као Сок - Чео Лан
Ночная экскурсия на озере Чео Лан: Убежище от цивилизации
Откройте для себя красоту дикой природы и древние тайны затопленных храмов
|Название
|Взрослый
|Детский
|Као Сок - Чео Лан (Путаван Стандарт Бунгало)
|4400 ฿
|3750 ฿
|Као Сок - Чео Лан (Путаван Капсульные Бунгало)
|5000 ฿
|4350 ฿
Выезд из отеля, осмотр достопримечательностей по пути.
Остановка у моста Сарасин, обзорная площадка.
Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха и пещеры сталактитов и летучих мышей.
Посещение деревни слонов, в которой гости могут опционально посетить один из предложенных вариантов программы
вариант на выбор включен без доплаты, если гость хочет два то доплата 300 бат):
Прибытие на пирс озера Чео Лан. Отправление на традиционной тайской лодке, осмотр достопримечательностей озера Чео Лан. Остановка для фото возле горы Гуилинь.
Обед в плавучем ресторане на озере Чео Лан. Традиционная тайская кухня. Размещение в гостинице.
Свободное время. Отдых, купание в освежающей воде озера, катание на каноэ.
Вечернее сафари на традиционной тайской лодке по озеру, возможность увидеть диких животных (обезьян, ночных котов, кабанов, редких птиц).
Ужин в традиционном тайском стиле. Свободное время.
Ночь в бунгало на понтонах. Самое замечательное время для созерцания звездного неба и силуэтов деревьев, возможность услышать звуки настоящих джунглей, в воссоединении с природой.
Завтрак в отеле, выселение.
Утреннее сафари на лодке по озеру, возможность увидеть захватывающие виды нетронутой природы Национального Парка.
Выезд из отеля на длиннохвостой лодке к причалу, осмотр достопримечательностей озера.
Прибытие на причал.
Посещение обзорной площадки с потрясающим видом на озеро.
Посещение храма Ват Махатхат Вачирамонгкон (Ват Банг Тонг), одного из самых величественных и ярких храмов южного Таиланда.
Возвращение в отель. Осмотр пейзажей по пути в отель.
Прибытие в отель.
1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
Транспорт
отель
русский гид, страховка, сбор нац. парка , лодка
полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы
Фото экскурсии
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых