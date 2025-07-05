Као Сок - Чео Лан

06:50 Выезд из отеля, осмотр достопримечательностей по пути.

08.05 Остановка у моста Сарасин, обзорная площадка.

09:20 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха и пещеры сталактитов и летучих мышей.

10:30 Посещение деревни слонов, в которой гости могут опционально посетить один из предложенных вариантов программы

(один вариант на выбор включен без доплаты, если гость хочет два то доплата 300 бат):

12:50 Прибытие на пирс озера Чео Лан. Отправление на традиционной тайской лодке, осмотр достопримечательностей озера Чео Лан. Остановка для фото возле горы Гуилинь.

13:40 Обед в плавучем ресторане на озере Чео Лан. Традиционная тайская кухня. Размещение в гостинице.

14:30 Свободное время. Отдых, купание в освежающей воде озера, катание на каноэ.

17.50 Вечернее сафари на традиционной тайской лодке по озеру, возможность увидеть диких животных (обезьян, ночных котов, кабанов, редких птиц).

19:50 Ужин в традиционном тайском стиле. Свободное время.