Ко Панган – Вечеринка в полнолуние

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

10:00 Сбор в лобби отеля. Инфо-брифинг от гида. Отправление на экскурсию по острову.

10:30 Посещение национального парка Тан Садет. По пути обзор памятника оленям, которые были завезены на остров по приказу императора Николая II. Встретить оленя в этих местах считается хорошим знаком и большой удачей.

11:00 Купание в красивейшем водопаде Тан Садет. В нем купался сам король Rama V, видимо поэтому считается святым. Вода из него используется для буддийских церемоний. Осмотр пещеры перерождения.

11:30 Отдых на пляже Тан Садет, любимом пляже короля Rama V. Посещение места, где король Rama V построил резиденцию в 1888 году. На скалах можно разглядеть королевские печати, которые оставили король Rama V и другие короли.

12:30 Посещение секретного пляжа. Возможность увидеть залежи розового кварца. Ходят слухи, что Пханган - это Кристалловый остров, находящийся на кварцитовой жеоде, поэтому здесь особенная энергетика.

13:30 Обзорная площадка Bottle Beach — потрясающей красоты точка на северо-востоке острова. Это огромный камень, с которого открывается вид на бутылочный пляж Bottle Beach.

14:00 Отдых на пляже Thong Nai Pan. Обед в пляжном кафе.

15:30 На обратном пути остановка у святого дерева Янг На – самое больше дерево Таиланда. Его возраст около 400 лет, а высота 53.5 метра.

16:00 Возвращение в отель. Свободное время. Возможность отдохнуть перед вечеринкой.

17:30 Сбор в лобби отеля. Вечерний инфо-брифинг от гида. Отправление на ужин.

18:00 Sunset pre-party! Прибытие в аутентичный ресторан на берегу моря, где наших гостей встретят с welcome-drink. Возможность сделать красивые фотографии с видом на уходящее солнце за морским горизонтом и насладиться ужином под приятную музыку.

20:00 Отправление на пляж Хаад Рин.

21:00 Полнолуние! Да начнется мега-вечеринка! Full Moon Party – добро пожаловать на один из самых больших танцевальных марафонов в мире. Место, пропитанное пьянящей свободой и особой энергетикой, куда стекаются десятки тысяч клабберов со всего мира. Перед тем как на все сто отдаться во власть природной стихии и музыкальных вибраций, обязательно делаем боевой раскрас! Разрисовываем желающих яркими люминесцентными красками, надеваем майки с логотипом Full Moon Party, добавляем светящиеся браслеты, рожки, безумные разноцветные парики, гигантские очки из пластика, нелепые шляпы и атакуем пляжный танцпол!