Ко Панган – Вечеринка в полнолуние
Ночная экскурсия на остров Кох Пханган
Откройте для себя магию "второго Гоа" и насладитесь гармонией с природой
|Название
|Взрослый
|Детский
|9700 ฿
|8400 ฿
Выезд из отеля. Отправление на комфортабельных минивенах к пирсу Донсак (провинция Сураттхани). Возможность поспать еще немного по пути.
Прибытие на пирс Донсак. Завтрак в местном кафе. Отправление на пароме к о. Пханган. Возможность ещё поспать по пути.
Прибытие на о. Пханган. Обед в местном ресторане.
Заселение в отель. Свободное время. Отдых у бассейна.
Встреча в лобби отеля. Отправление на пляж Mae Haad.
Отдых на пляже Mae Haad. Прогулка по песчаной косе к соседнему острову.
Отправление в настоящую Русскую баню на дровах с двумя купелями, одна из которых наполнена льдом. Наслаждение закатом, красивым видом и особой атмосферой с посиделками после парной у костра. Ужин в ресторане.
Прибытие в отель. Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля.
Сбор в лобби отеля. Инфо-брифинг от гида. Отправление на экскурсию по острову.
Посещение национального парка Тан Садет. По пути обзор памятника оленям, которые были завезены на остров по приказу императора Николая II. Встретить оленя в этих местах считается хорошим знаком и большой удачей.
Купание в красивейшем водопаде Тан Садет. В нем купался сам король Rama V, видимо поэтому считается святым. Вода из него используется для буддийских церемоний. Осмотр пещеры перерождения.
Отдых на пляже Тан Садет, любимом пляже короля Rama V. Посещение места, где король Rama V построил резиденцию в 1888 году. На скалах можно разглядеть королевские печати, которые оставили король Rama V и другие короли.
Посещение секретного пляжа. Возможность увидеть залежи розового кварца. Ходят слухи, что Пханган - это Кристалловый остров, находящийся на кварцитовой жеоде, поэтому здесь особенная энергетика.
Обзорная площадка Bottle Beach — потрясающей красоты точка на северо-востоке острова. Это огромный камень, с которого открывается вид на бутылочный пляж Bottle Beach.
Отдых на пляже Thong Nai Pan. Обед в пляжном кафе.
На обратном пути остановка у святого дерева Янг На – самое больше дерево Таиланда. Его возраст около 400 лет, а высота 53.5 метра.
Возвращение в отель. Свободное время. Возможность отдохнуть перед вечеринкой.
Сбор в лобби отеля. Вечерний инфо-брифинг от гида. Отправление на ужин.
Sunset pre-party! Прибытие в аутентичный ресторан на берегу моря, где наших гостей встретят с welcome-drink. Возможность сделать красивые фотографии с видом на уходящее солнце за морским горизонтом и насладиться ужином под приятную музыку.
Отправление на пляж Хаад Рин.
Полнолуние! Да начнется мега-вечеринка! Full Moon Party – добро пожаловать на один из самых больших танцевальных марафонов в мире. Место, пропитанное пьянящей свободой и особой энергетикой, куда стекаются десятки тысяч клабберов со всего мира. Перед тем как на все сто отдаться во власть природной стихии и музыкальных вибраций, обязательно делаем боевой раскрас! Разрисовываем желающих яркими люминесцентными красками, надеваем майки с логотипом Full Moon Party, добавляем светящиеся браслеты, рожки, безумные разноцветные парики, гигантские очки из пластика, нелепые шляпы и атакуем пляжный танцпол!
Сбор и отправление в отель. С чувством выполненного долга отправляемся отдыхать. Те, у кого ещё остались силы, могут отправиться на afterparty на секретный пляж.
Выселение из отеля.
Посещение одного из главных святилищ острова Панган - Китайский храм Богини милосердия Гуань Инь, с которого открывается великолепный вид на всю бухту Чалоклам.
Завтрак в местном ресторане. Прогулка по улицам района Тонг Сала, административному центру Пхангана. Возможность пошопиться до отправления на паром.
Отправление на пароме с острова Пханган.
Прибытие на пирс Донсак. Обед в кафе в районе пирса Донсак.
Отправление на Пхукет. Осмотр пейзажей по пути.
Прибытие в отель.
Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
завтраки, обеды, ужины
русский гид, страховка, сбор нац. парка, отель, паром, входные билеты на все мероприятия в программе.
Полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы. При посещении храмов, в случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
