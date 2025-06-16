Ленивые Симиланы
Цена
Взрослый
От 2500 ฿
Детский
От 2050 ฿
Время
Начало
8:30
Окончание
18:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии
Симиланы без толп: снорклинг, природа и закат
Исследуйте подводный мир и райские пляжи Симиланских островов в комфортной атмосфере, без толп туристов
