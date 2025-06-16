Ленивые Симиланы

Программа

08:00-8:30 Выезд из отеля.

09:30 Добро пожаловать на пирс Сарасин! Никаких ранних подъёмов – у вас будет время выспаться и насладиться утренним кофе. Начинаем утро без спешки: вас встретят горячими напитками и свежей выпечкой. Вам выдадут снаряжение для сноркелинга и подготовят к приятному морскому приключению.

10:00 Отправляемся на Симиланские острова, наслаждаясь комфортным путешествием по бирюзовым водам Андаманского моря.

11:45 Первая остановка для снорклинга на островах №5 и №6. Это идеальный момент, чтобы исследовать подводные рифы и увидеть разнообразие морской жизни вдали от суеты туристических групп.

13:00 Обед на острове №4 (Ко Мианг). Насладитесь вкусными блюдами в тени тропических деревьев и отдохните на пляже, расслабляясь под шум волн. После этого — свободное время для отдыха на одном из двух великолепных пляжей, соединенных живописной тропой через джунгли. Во время прогулки по джунглям есть возможность увидеть летучих лисиц, парящих среди деревьев.

15:00 Прибытие на остров №8 (Ко Симилан) у знаменитой скалы "Парусник". К этому времени основные туристические группы уже отправились обратно, и вы сможете насладиться красотой острова без толп. Прогуляйтесь по пляжу, поднимитесь на смотровую площадку с невероятными видами или просто отдохните на песке.

16:00 Вторая остановка для снорклинга у острова №8. Погружайтесь в чистые воды и наслаждайтесь яркими кораллами и подводными обитателями, пока солнце склоняется к горизонту, создавая волшебную атмосферу.

16:45 Отправление обратно на пирс Сарасин. Расслабьтесь в уютной атмосфере катера, наслаждаясь прохладным вечерним бризом и мягким закатным светом. По пути у вас будет уникальная возможность увидеть потрясающий закат над Андаманским морем, добавив волшебства к завершению этого дня.

18:30 Прибытие на пирс. По возвращении вас ждут напитки, лёгкие закуски и сладости. После этого вас доставят в отель, чтобы завершить этот идеальный день отдыха.