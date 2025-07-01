Пхи Пхи - Бамбу - Ранг Яй - Рыбалка
1 деньГруппаМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 2400 ฿
Детский
От 1950 ฿
Время
Начало
06:50
Окончание
17:00
Длительность
10 часов
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии
Легкий и доступный тур на острова Пхи-Пхи
Откройте для себя красоту Майя Бэй, насладитесь тайской кухней и попробуйте свои силы в рыбалке
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Галерея
Фото экскурсии
Выбрали экскурсию?
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых