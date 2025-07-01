Пхи Пхи - Бамбу - Ранг Яй - Рыбалка

Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.

15:35

Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй. Глубоководная рыбалка, желающие могут попробовать свои рыбацкие навыки вместе с нашим капитаном и матросами. Возможность поймать множество различных видов рыб. ( Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена).