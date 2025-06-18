Пхи Пхи - Ко Рок - Ко Хаа
Экзотические острова Таиланда: Рок - Ха и Пхи-Пхи
Погружение в кристально чистые воды и незабываемые пейзажи
|Название
|Взрослый
|Детский
|Пхи Пхи - Ко Рок - Ко Хаа (Стандарт)
|5350 ฿
|4700 ฿
|Пхи Пхи - Ко Рок -Ко Хаа (Андаман Бич Резорт)
|5400 ฿
|4750 ฿
|Пхи Пхи - Ко Рок - Ко Хаа (Улучшенный номер с лучшим видом)
|5750 ฿
|5100 ฿
Выезд из отеля.
Приветствуем вас на пирсе.
Отправление от пирса в сторону острова Пхи-Пхи.
Прибытие на остров Пхи-Пхи-Дон. Сноркелинг, наслаждение красивыми кораллами и разноцветными рыбками.
Обед и заселение в отель.
Свободное время для отдыха, посещение местных магазинов, прогулка по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей.
Прекрасная возможность увидеть закат на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на остров. (По желанию).
Ужин в отеле.
Посещение пляжного бара на невероятное огненное шоу в исполнении чемпионов Таиланда, а также дегустация кальяна или коктейлей на пляже.
ночной жизнью острова: пляжные вечеринки. Бар «Слинки» — самая большая танцплощадка на острове.
Завтрак и выезд с острова.
Посещение острова Ко Хаа, знакомство с красивыми кораллами и разноцветными рыбами подводного мира.
Посещение острова Рок Яй. Плавание и наслаждение мягкими белыми песчаными пляжами острова.
Обед на острове.
Сноркелинг в кристально бирюзовой воде среди ярких коралловых рифов и радужных рыб вокруг Рок Ной.
Посещение водопада Рок Ной.
Отправление из Рок Ной обратно на Пхукет.
на пирс, возвращение в отель.
2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, безалкогольные напитки и свежие фрукты на борту
трансфер на автобусе и лодке
снаряжение для подводного плавания (маска, трубка), спасательные жилеты, страхование от несчастных случаев, сбор за национальный парк, англо- и русскоязычный гид, опытный гид. капитан и экипаж, размещение в гостинице
Купальный костюм, шапочка или кепка, солнцезащитный лосьон, сменная одежда, пляжное полотенце, фото/видеокамера, деньги на сувениры или личные расходы.
