Пхи Пхи - Ко Рок - Ко Хаа

2 дня/1 ночьГруппаМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 5750 ฿
Детский
От 5100 ฿
Время
Начало
09:30
Окончание
15:30
Длительность
2 дня
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Экзотические острова Таиланда: Рок - Ха и Пхи-Пхи

Погружение в кристально чистые воды и незабываемые пейзажи

Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Галерея

Фото экскурсии

