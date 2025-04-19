06:50 Выезд из отеля;

07:50 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе;

08:50 Отправление с причала;

09:50 Посещение бухты Майя, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо

10:50 Плавание в Лагуне Пиле;

11:30 Осмотр Пещеры Викингов;

11:50 Плавание с масками. Созерцание разнообразных видов рыб;

12:50 Отдых на прекрасном острове Бамбу;

14:20 Прибытие на острова Пхи Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане.

15:50 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон. Посещение улиц деревни Пхи-Пхи, где есть множество модных баров, ресторанов и магазинов, время для отдыха;

19:50 Ужин в отеле;

20:30 До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже;

22:50 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе;