Острова Пхи-Пхи: Неповторимое приключение на море
Двухдневная экскурсия с ночевкой на Пхи-Пхи — откройте для себя ночную жизнь и живописные пейзажи
|Название
|Взрослый
|Детский
|Пхи Пхи Стандарт
|4000 ฿
|3350 ฿
|Пхи Пхи (Андаман Бич Резорт)
|4000 ฿
|3350 ฿
|Пхи Пхи (Супериор Легаси Топовый Вид)
|4650 ฿
|4000 ฿
Выезд из отеля;
Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе;
Отправление с причала;
Посещение бухты Майя, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо
Плавание в Лагуне Пиле;
Осмотр Пещеры Викингов;
Плавание с масками. Созерцание разнообразных видов рыб;
Отдых на прекрасном острове Бамбу;
Прибытие на острова Пхи Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане.
Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон. Посещение улиц деревни Пхи-Пхи, где есть множество модных баров, ресторанов и магазинов, время для отдыха;
Ужин в отеле;
До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже;
Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе;
Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже.
- 10:00 Завтрак в отеле;
Время для отдыха после вечеринки на пляже, отдых на пляже;
Потрясающая возможность посетить обзорную площадку откуда открывается изумительный вид на остров;
Выселение с отеля;
Свободное время;
Обед на острове Пхи Пхи Дон;
Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем;
Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон. Созерцание разнообразных видов рыб;
Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй. Глубоководная рыбалка, желающие могут попробовать свои рыбацкие навыки вместе с нашим капитаном и матросами. Возможность поймать множество различных видов рыб. ( Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена).
Прибытие к причалу, отправление в отель;
2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
автобус и лодка
маски и трубки, страховка, вход в нац. парки, Англо и Русскоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, спасательные жилеты, размещение в отеле
Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.
