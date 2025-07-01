Рассветное путешествие на Пхи-Пхи

Программа

04:00-04:30 Трансфер из отелей.

05:25 Прибытие на пирс. Получение брекфаст боксов (сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе на лодке) и отправление с пирса на острова Пхи-Пхи. Музыкальное сопровождение в пути для создания приятной атмосферы.

5:50 Старт с пирса.

06:15 Встреча рассвета в открытом море. Гости смогут насладиться красивым видом восходящего солнца с борта лодки, пока мы находимся в открытом море по пути к островам Пхи-Пхи.

07:00 Прибытие в знаменитую бухту Майя Бэй, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Дикаприо. Время для отдыха на пляже и наслаждения утренними пейзажами, до начала большого наплыва туристов.

08:00 Обзор островов Бида Най и Бида Нок с борта лодки. Эти острова знамениты своими живописными скалами и богатым подводным миром.

08:50 Погружение в изумрудные воды лагуны Пиле для плавания и отдыха.

Величественные скалы и прозрачная вода создают незабываемые впечатления.

09:20 Пещера викингов — короткая остановка для осмотра с лодки и фотографий

09:30 Снорклинг (плавание с масками и трубками) в одном из лучших мест архипелага Пхи Пхи, с богатой морской флорой и фауной.

09:50 Осмотр Пляжа обезьян. Возможность увидеть обезьян в естественной среде обитания.

10:00 Высадка на остров Пхи Пхи Дон.

10:30 Подъем на смотровую площадку острова Пхи Пхи Дон, с захватывающим видом на острова и бирюзовые воды Андаманского моря.

Для тех, кто не желает подниматься на смотровую площадку: Прогулка по деревне на острове Пхи-Пхи Дон с возможностью посетить ларьки и магазинчики, купить сувениры или просто отдохнуть на пляже и насладиться купанием.

11:30 Обед и отдых на уютном пляже острова Пхи-Пхи Дон.

13:00 Отправление с острова Пхи Пхи Дон. Обзор острова Москито (без остановки) с борта лодки по пути к острову Бамбу. Этот остров славится своим нетронутым природным окружением и богатым подводным миром.

13:15 Остановка на острове Бамбу. Время для плавания, отдыха на белоснежном пляже и фотографий.

14:30 Возвращение на Пхукет.