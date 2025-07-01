Рассветное путешествие на Пхи-Пхи
Утреннее приключение на островах Пхи-Пхи
Насладитесь красотой природы и спокойствием до прихода толп туристов
|Название
|Взрослый
|Детский
|Пхи Пхи Рассвет
|2200 ฿
|1750 ฿
Трансфер из отелей.
Прибытие на пирс. Получение брекфаст боксов (сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе на лодке) и отправление с пирса на острова Пхи-Пхи. Музыкальное сопровождение в пути для создания приятной атмосферы.
Старт с пирса.
Встреча рассвета в открытом море. Гости смогут насладиться красивым видом восходящего солнца с борта лодки, пока мы находимся в открытом море по пути к островам Пхи-Пхи.
Прибытие в знаменитую бухту Майя Бэй, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Дикаприо. Время для отдыха на пляже и наслаждения утренними пейзажами, до начала большого наплыва туристов.
Обзор островов Бида Най и Бида Нок с борта лодки. Эти острова знамениты своими живописными скалами и богатым подводным миром.
Погружение в изумрудные воды лагуны Пиле для плавания и отдыха.
скалы и прозрачная вода создают незабываемые впечатления.
Пещера викингов — короткая остановка для осмотра с лодки и фотографий
Снорклинг (плавание с масками и трубками) в одном из лучших мест архипелага Пхи Пхи, с богатой морской флорой и фауной.
Осмотр Пляжа обезьян. Возможность увидеть обезьян в естественной среде обитания.
Высадка на остров Пхи Пхи Дон.
Подъем на смотровую площадку острова Пхи Пхи Дон, с захватывающим видом на острова и бирюзовые воды Андаманского моря.
тех, кто не желает подниматься на смотровую площадку: Прогулка по деревне на острове Пхи-Пхи Дон с возможностью посетить ларьки и магазинчики, купить сувениры или просто отдохнуть на пляже и насладиться купанием.
Обед и отдых на уютном пляже острова Пхи-Пхи Дон.
Отправление с острова Пхи Пхи Дон. Обзор острова Москито (без остановки) с борта лодки по пути к острову Бамбу. Этот остров славится своим нетронутым природным окружением и богатым подводным миром.
Остановка на острове Бамбу. Время для плавания, отдыха на белоснежном пляже и фотографий.
Возвращение на Пхукет.
Прибытие на пирс. Трансфер в отели.
брэкфаст боксы, обед, свежие и безалкогольные напитки
трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
Русско-говорящий гид и экипаж, страховка, сбор национального парка, спасательные жилеты
Купальники, шорты, рубашки, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головные уборы, необходимые лекарства, деньги на личные расходы
Фото экскурсии
Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых