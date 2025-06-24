Пхи Пхи - Бамбу - Kай - Maйтон

1 деньГруппаМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 2000 ฿
Детский
От 1550 ฿
Время
Начало
6:00
Окончание
16:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Пхи Пхи - Бамбу - Kай - Maйтон

Насладитесь снорклингом, красивыми пляжами и знаменитыми достопримечательностями.

Оставить заявку
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Оставить заявку
Галерея

Фото экскурсии

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых