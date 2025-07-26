Фантазия Пхукета

Программа

Фантазия на Пхукете — это масштабное вечернее представление, сочетающее тайскую культуру, мифологию и современные технологии, проходящее в большом тематическом парке с аттракционами, магазинами и ресторанами. Шоу основано на легенде о принцессе Камала, которая борется с силами тьмы, а в представлении задействованы акробаты, клоуны, иллюзионисты, гимнасты, а также дрессированные животные, включая слонов.

До начала шоу посетители могут исследовать огромный парк с тематическими зонами, сувенирными магазинами, уличными представлениями и аттракционами.

Ресторан "Золотая Киннари" один из крупнейших ресторанов в Азии, предлагающий шведский стол с тайской, европейской и азиатской кухней, вмещающий до 4000 человек.

Основное представление проходит в "Дворце слонов", стилизованном под древний храм. Зрители увидят акробатические номера, танцы, сцены сражений с участием слонов, пиротехнические эффекты, иллюзии и многое другое, рассказывающее легенду о принцессе Камала.

В шоу задействовано более 400 актеров, множество дрессированных животных (слоны, птицы, буйволы), а также используются спецэффекты, дым, лазеры и даже дождь.

Представление обычно длится около полутора часов, но на посещение всего комплекса с ужином и прогулкой по парку отводится несколько часов.

Парк работает по вторникам, пятницам и воскресеньям с 17:30 до 23:30, рестораны открыты с 17:30 до 21:00, основное шоу проходит с 21:00 до 22:10.

Дети ростом до 100см - проходят бесплатно (трансфер для детей оплачивается, так как они будут ехать в детских креслах, что обеспечивает дополнительную безопасность и это предусмотрено законом), от 101см до 140см - детский билет, от 141см и выше - взрослый билет.