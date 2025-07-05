Рача - Коралл - Рассвет и Рыбалка

Цена
Взрослый
От 1500 ฿
Детский
От 1050 ฿
Время
Начало
05:00
Окончание
15:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Рача - Коралл - Рассвет и Рыбалка

Насладитесь отдыхом на пляже, рыбалкой в открытом море и снорклингом в живописных местах.

Галерея

Фото экскурсии

