Рача Ной + Яй + Майтон и дельфины

Что взять с собой

Купальные принадлежности (сразу на себя) Полотенце Защита от солнца: х/б рубашка с длинным рукавом, крем с SPF 50+, очки, головной убор Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы Комплект сухой сменной одежды и предметы личной гигиены Телефон, камера Деньги на личные расходы, напитки, сувениры и чаевые