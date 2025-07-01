Рача Ной + Яй + Майтон и дельфины

1 деньГруппаМорскиеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 2000 ฿
Детский
От 1350 ฿
Время
Начало
7:00
Окончание
17:00
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Экскурсия на острова Рача Ной и Рача Яй

Морская программа для любителей пляжного отдыха и активного снорклинга. Подходит для всей семьи!

Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Галерея

Фото экскурсии

Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых