Программа

06:50 Встреча в отеле, осмотр достопримечательностей по пути.

08:50 Посещение пещерного храма с обезьянами Суван Куха, уникальная возможность сделать памятные фотографии с обезьянами, пещера со сталактитами и летучими мышам, статуя лежащего Будды.

09:50 Увлекательная прогулка по джунглям на квадроциклах.

10:50 Катание на тарзанке.

11:10 Обучение основам рафтинга.

11:20 Сплав длинной 5 км по реке в джунглях, на рафт-плотах с опытными инструкторами

12:50 Остановка у водопада. Возможность покупаться и насладиться свежестью горных потоков.

13:50 Обед в ресторане традиционной тайской кухни.

14:50 Посещение деревни слонов, в которой гости могут опционально посетить один из предложенных вариантов программы

(один вариант на выбор включен без доплаты, если гость хочет две опции то доплата 300 бат):

Слоновье СПА: грязевые процедуры со слоном, купание со слоном, душ со слоном, шоу слонёнка.

Катание на слонах, шоу слонёнка.

17:20 Прибытие в отель