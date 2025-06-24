Симиланы ранний

Программа

04:00-05:00 Ранний выезд из отелей — начало нашего уникального путешествия в предрассветные часы, когда острова еще окутаны тишиной.

05:30 Прибытие на пирс, встреча с гидом. Насладитесь легким завтраком по типу шведского стола, чтобы зарядиться энергией для насыщенного дня.

06:00 Отправление к Симиланскому архипелагу. Вас ждет спокойное утреннее море, и вы первыми доберетесь до островов, еще до прибытия основных туристических групп.

07:30 Прибытие на остров Симилан (Остров №8). Наслаждайтесь пустынным пляжем с белоснежным коралловым песком и кристально чистой водой, пока остров остается свободным от туристов. Прогулка по острову и подъем на знаменитую Парусную скалу с завораживающими панорамными видами.

09:30 Обзор с лодки островов Ко Паю (остров №7) и Ко Ба Нгу (остров №9). Здесь вас ждет снорклинг в открытом море, где вы сможете увидеть красоту подводного мира, а также, если повезет, встретить морских черепах.

11:00 Прибытие на остров Мианг (Остров №4). Здесь вы насладитесь обедом в формате ланч-бокса. После этого — свободное время для отдыха на одном из двух великолепных пляжей, соединенных живописной тропой через джунгли. Во время прогулки по джунглям есть возможность увидеть летучих лисиц, парящих среди деревьев.

14:00 Отправление обратно на Пхукет. Наслаждайтесь спокойным морем и лёгким перекусом на борту с освежающими напитками и снеками.

16:00-16:30 Прибытие на пирс и завершение этого незабываемого дня, ужин.

17:00 Возвращение в отели, с яркими воспоминаниями о тихом, спокойном дне, проведённом вдали от толп туристов.