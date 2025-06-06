Завтрак в отеле по типу «Шведский стол» с разнообразными европейскими и азиатскими блюдами.

Свободное время. Вы сможете посетить различные аттракционы в Сингапуре, такие как Парк развлечений или Сингапурский зоопарк.

Выселение из отеля. Свободное время. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения, которая находится в фойе отеля.

Встреча с гидом в лобби отеля и отправление в аэропорт Сингапура.

«Дождевой вихрь» – водопад в аэропорту Сингапура. Сильные струи падают с высоты 40 м (7-этажный дом). Водопад – это потоки дождевой воды, попадающие в центральное круглое отверстие крыши.

Возможность прогуляться в магазинах DutyFree лучшего аэропорта мира – аэропорт Чанги.

Вылет на Пхукет

Трансфер в ваш отель.

Стоимость может меняться в зависимости от цены авиабилета и от курса доллара США, уточняйте у менеджера.

Для детей от 0-2 лет стоимость меньше, так как ребенок летит в самолете вместе с родителем на руках, без отдельного авиабилета.