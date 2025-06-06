Сингапур
|Название
|Взрослый
|Детский
|Сингапур
|20000 ฿
|5000 ฿
в отеле, отправление в аэропорт Пхукета. Вылет в Сингапур
в аэропорт Сингапура, прохождение иммиграционного контроля. Встреча с русским гидом.
в ресторане.
экскурсии по Сингапуру. Гид расскажет вам все об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем.
фонтана богатства - который находится на территории центра Suntec City, сконструированный в строжайшем соответствии с учением фен-шуй.
- открытое игровое поле, расположенное в деловом центре Сингапура. Место проведения различных важных мероприятий.
театра Эспланада, который находится на знаменитой городской набережной Марина Бэй.
Стэмфорду Раффлзу, знаменитому основателю современного Сингапура, расположенный на набережной реки Сингапур.
Кавенах - самый старый мост в городе. Его построили в Шотландии в 1868 году, после чего он был разобран и послан в Сингапур.
реки Сингапур, где по преданию, принц Санг Нила Утама встретил льва, откуда пошло название — синга пура, «город льва».
Виктории(снаружи) - колониальное наследие Сингапура.
делового района Сингапура – район небоскрёбов.
отеля Фуллертон - здание колониального периода, выстроенное в неоклассическом стиле.
парка Мерлион - главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона установленная в 1972 году.
по Чайна-таун - лабиринты улиц с деревянными домами, антикварные и чайные лавки, “офисы” магов и астрологов, десятки кафе.
божественного блаженства, посвященного двум святыням -Даосской богине Мацзу, и Буддистской богине Гуаньинь или Храм Зуба Будды.
Орчард Роуд — это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений.
в отель.
время. Вы можете посетить шоу деревьев в садах у залива и лазерное шоу «Спектра» на набережной Марина Бей.
в отеле по типу «Шведский стол» с разнообразными европейскими и азиатскими блюдами.
время. Вы сможете посетить различные аттракционы в Сингапуре, такие как Парк развлечений или Сингапурский зоопарк.
из отеля. Свободное время. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения, которая находится в фойе отеля.
с гидом в лобби отеля и отправление в аэропорт Сингапура.
вихрь» – водопад в аэропорту Сингапура. Сильные струи падают с высоты 40 м (7-этажный дом). Водопад – это потоки дождевой воды, попадающие в центральное круглое отверстие крыши.
прогуляться в магазинах DutyFree лучшего аэропорта мира – аэропорт Чанги.
на Пхукет
в ваш отель.
может меняться в зависимости от цены авиабилета и от курса доллара США, уточняйте у менеджера.
детей от 0-2 лет стоимость меньше, так как ребенок летит в самолете вместе с родителем на руках, без отдельного авиабилета.
2х лет и выше - идет стоимость полная, как за взрослого.
Питание по программе (обед, завтрак)
Авиабилет Групповой трансфер на территории Сингапура Групповой трансфер на территории Таиланда
Размещение в отеле
Оформление визы в Сингапур Обзорная экскурсия по Сингапуру Русский гид Страховка
Паспорт со сроком окончания действия более 6 месяцев от дня выезда на экскурсию; Обратный билет из Таиланда в страну проживания; Деньги на карманные расходы и сувениры.
