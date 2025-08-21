Змеиная ферма
Змеиная ферма (шоу + шопинг)
арене за стеклянными ограждениями, происходит шоу с нашими ползучими артистами. Это большой питон и настоящие ядовитые змеи. Перед началом представления, "заклинатели змей" показывают зрителям, что зубы у змей на месте и яда в них предостаточно, для смертельного укуса. Ловко играя со змеями, дрессировщики показывают на что способны змеи. Это и молниеносные броски, и тугие объятия, и нежные поцелуи. В общем это надо видеть!
целебных свойствах:
Дживака Кумар-Бхаши, современник Будды и его близкий друг считается основателем азиатской традиционной медицины. Его знания о змеях, растениях и травах легли в основу большого учения.
два тысячелетия количество препаратов традиционной медицины выросло до 4000, лучшие из которых - 60 растительных и 20 змеиных препаратов - подходят людям любого возраста, проживающим в любом уголке нашей планеты.
хронических заболеваний: избыточный вес, артрозы и остеохондроз, повышенное давление, астма, простатит, мастопатия, прочие хронические заболевания.
эффект от активных веществ и препаратов.
курс 1-2 месяца укрепляет Ваше здоровье на несколько лет вперед)
основе змеиного яда, змеиного жира, желчи и других компонентов Snake Farm, тысячи посетителей приобретают, заказывают и поправляют свое здоровье, нашими препаратами.
древних, традиционных сиамских рецептов и современные технологии творят чудеса, ежегодно увеличивая продолжительность жизни в Таиланде и за его пределами.
из кожи:
элегантность и красота змеиной кожи издавна привлекают ценителей качественных и натуральных вещей.
не осыпаются - они прочны и задуманы природой для естественного и прочного сцепления с землей.
изделий обусловлена необычной текстурой, и неповторимым рисунком, которые придают владельцам неповторимый шарм. По тактильным ощущениям изделия из кожи змей совсем непохожи на привычные кожаные вещи. Кожа змеи долговечная и не боится влаги, срок службы до 10-15 лет.
бесплатный трансфер
фото/видео техника, карманные деньги на сувениры/продукцию из змеиной кожи/желчи
Фото экскурсии
