Змеиная ферма

Программа

На арене за стеклянными ограждениями, происходит шоу с нашими ползучими артистами. Это большой питон и настоящие ядовитые змеи. Перед началом представления, "заклинатели змей" показывают зрителям, что зубы у змей на месте и яда в них предостаточно, для смертельного укуса. Ловко играя со змеями, дрессировщики показывают на что способны змеи. Это и молниеносные броски, и тугие объятия, и нежные поцелуи. В общем это надо видеть!

О целебных свойствах:

Монах Дживака Кумар-Бхаши, современник Будды и его близкий друг считается основателем азиатской традиционной медицины. Его знания о змеях, растениях и травах легли в основу большого учения.

За два тысячелетия количество препаратов традиционной медицины выросло до 4000, лучшие из которых - 60 растительных и 20 змеиных препаратов - подходят людям любого возраста, проживающим в любом уголке нашей планеты.

Лечение хронических заболеваний: избыточный вес, артрозы и остеохондроз, повышенное давление, астма, простатит, мастопатия, прочие хронические заболевания.

Накопительный эффект от активных веществ и препаратов.

(например курс 1-2 месяца укрепляет Ваше здоровье на несколько лет вперед)

На основе змеиного яда, змеиного жира, желчи и других компонентов Snake Farm, тысячи посетителей приобретают, заказывают и поправляют свое здоровье, нашими препаратами.

Симбиоз древних, традиционных сиамских рецептов и современные технологии творят чудеса, ежегодно увеличивая продолжительность жизни в Таиланде и за его пределами.

Изделия из кожи:

Мягкость, элегантность и красота змеиной кожи издавна привлекают ценителей качественных и натуральных вещей.

Чешуйки не осыпаются - они прочны и задуманы природой для естественного и прочного сцепления с землей.