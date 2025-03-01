Рассвет - Стеклянный мост - Джеймс Бонд - кувшинки Ma Doo Bua

Программа

03:45-04:00 Ранний выезд из отеля: Погружайтесь в атмосферу нового дня с самого его начала.

05:45 Прибытие на уникальную смотровую площадку Beyond Skywalk: Шагните на прозрачный стеклянный мост, любуясь захватывающими панорамами залива Пханг Нга.

06:15 Встреча рассвета: Почувствуйте магию первых лучей солнца, освещающих бескрайние воды и живописные острова. Здесь у вас будет время сделать невероятные фотографии и видео.

06:45 Завтрак с видом: Утренний прием пищи в ресторане на вершине с видами, которые остаются в сердце навсегда.

08:00 Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке: Насладитесь водной прогулкой по таинственным пещерам и островам залива Пханг Нга, открывая для себя природные чудеса этого региона:

09:30 Возвращение на Пхукет: После прогулки мы направляемся к пляжам Пхукета.

10:15 Пляж с самолетами: Сделайте незабываемые кадры на фоне взлетающих прямо над вами самолетов на одном из самых известных пляжей острова.

11:30 Визит в кафе с кувшинками: Остановитесь в знаменитом кафе с гигантскими кувшинками. Здесь вы сможете не только насладиться вкусными напитками, но и сделать потрясающие фотографии на фоне водоемов с гигантскими лилиями.