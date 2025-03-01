Рассвет - Стеклянный мост - Джеймс Бонд - кувшинки Ma Doo Bua

1 деньГруппаНаземныеПхукетТайланд
Цена
Взрослый
От 2500 ฿
Детский
От 1950 ฿
Время
Начало
03:45
Окончание
12:30
Длительность
1 день
Ограничения
Без ограничений
Об экскурсии

Уникальное путешествие в магию утра

Откройте для себя захватывающие панорамы, мистические пещеры и культовые места Таиланда в одном туре

Оставить заявку
Дополнительная информация
Цены
Программа
В стоимость входит
Что взять с собой
Оставить заявку
Галерея

Фото экскурсии

img
img
img
img
img
Выбрали экскурсию?

Свяжитесь с нами и мы ответим на все вопросы и поможем организовать ваш отдых