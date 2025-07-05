Что взять с собой

Купальные принадлежности (сразу на себя), полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, х/б рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки, если они у вас есть Комплект сухой сменной одежды Телефон, камера, по желанию непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы и чаевые