|Название
|Взрослый
|Детский
|Йона Пляжный Клуб (девушки - весь день)
|1950 ฿
|0 ฿
|Йона Пляжный Клуб (мужчины - утро)
|2950 ฿
|0 ฿
|Йона Пляжный Клуб (мужчины - весь день)
|3950 ฿
|0 ฿
- это первый в мире плавающий клуб. Невероятная атмосфера, шикарный звук, светомузыка и уютный интерьер, очень качественная и вкусная европейская кухня, три этажа, два бассейна и все это в открытом море. В высокий сезон Йона находится на пляже Патонг с 18 ноября по 20 апреля, в низкий сезон Йона перемещается в район пирса Роял Марина и находится здесь с 21 апреля до 17 ноября. В клубе есть два типа билетов - утренняя программа с 09:30 до 13:30 и вечерняя программа с 14:00 до 21:30. Детям разрешен вход с 4х лет только на утреннюю программу. На утренней программе играет музыка, поют исполнители живым голосом, работает бар и кухня, к 14:00 уже стартует вечерняя программа, приходят ди-джэи, которые сменяют друг друга и атмосфера становится более клубной. Сюда можно прийти как одному, чтобы почувствовать атмосферой праздника, вкусно покушать, попробовать изысканные коктейли от бармена, завести новые знакомства или просто потанцевать среди веселых и жизнерадостных людей так и в компании друзей. В клубе действует дресс-код: пляжная одежда, майки без рукава, рваная одежда, спортивная одежда, футболки с оскорбительными надписями, пластиковые пакеты, сланцы - не допускаются, приветствуется стиль smart casual. Прыжки с борта судна, наркотики и оружие - запрещены. Молодым людям не достигшим 21 года - алкоголь не продается.
посещения на человека:
Девушки - 1950 бат (1000 депозит на бар) - весь день
Мужчины - 2950 бат (1500 депозит на бар) - с 09:30-13:30
Мужчины - 3950 бат (2000 депозит на бар) - весь день
очень популярное место для гостей острова и для местного населения в том числе) здесь невероятно круто можно отметить день рождения, свадьбу и любую вашу важную дату, а так же просто встретиться с любимыми и близкими людьми. Места очень часто забронированы на 2-3 недели вперед, поэтому если хотите отметить знаменательную дату здесь - то лучше позаботиться об этом за ранее, особенно это касается вечерней программы. Одиночные билеты доступны к брони практически всегда.
территории клуба есть 9 вариантов размещения, в зависимости от количества человек, такие как:
программа:
кровать у моря (2 места) - 8000 бат (депозит на заказ 4000 бат включен в стоимость)
диван у бассейна (2 места) - 8000 бат (депозит 4000 бат)
кровать на закате (2 места) - 8000 бат (депозит 4000 бат)
кровать у бассейна (3 места) - 12000 бат (депозит 6000 бат)
диван на закате (3 места) - 12000 бат (депозит 6000 бат)
маленькая кабана (4 места) - 16000 бат (депозит 8000 бат)
диван на балконе (4 места) - 16000 бат (депозит 8000 бат)
средняя кабана (5 мест) - 20000 бат (депозит 10000 бат)
макси кабана (7 мест) - 28000 бат (депозит 14000 бат)
программа:
кровать у моря (3 места) - 15000 бат (депозит на заказ 9000 бат включен в стоимость)
диван у бассейна (4 места) - 22000 бат (депозит 14000 бат)
кровать на закате (3 места) - 15000 бат (депозит 9000 бат)
кровать у бассейна (4 места) - 22000 бат (депозит 14000 бат)
диван на закате (4 места) - 20000 бат (депозит 12000 бат)
маленькая кабана (4 места) - 24000 бат (депозит 16000 бат)
диван на балконе (6 мест) - 30000 бат (депозит 18000 бат)
средняя кабана (6 мест) - 36000 бат (депозит 24000 бат)
макси кабана (8 мест) - 52000 бат (депозит 36000 бат)
вопросам о скидках - обращайтесь к менеджеру.
Приветственный напиток Депозит на еду и напитки 4 бара Панорамный ресторан
Трансфер на лодке-шатле каждые 20 минут
Бассейн Полотенце на день WiFi 3 открытых и 2 закрытых душа Туалетные комнаты Частная зона Страховка для пассажиров
Купальник Фото/Видео аппаратуру Солнцезащитный крем
