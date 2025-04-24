Йона Пляжный Клуб

Йона

- это первый в мире плавающий клуб. Невероятная атмосфера, шикарный звук, светомузыка и уютный интерьер, очень качественная и вкусная европейская кухня, три этажа, два бассейна и все это в открытом море. В высокий сезон Йона находится на пляже Патонг с 18 ноября по 20 апреля, в низкий сезон Йона перемещается в район пирса Роял Марина и находится здесь с 21 апреля до 17 ноября. В клубе есть два типа билетов - утренняя программа с 09:30 до 13:30 и вечерняя программа с 14:00 до 21:30. Детям разрешен вход с 4х лет только на утреннюю программу. На утренней программе играет музыка, поют исполнители живым голосом, работает бар и кухня, к 14:00 уже стартует вечерняя программа, приходят ди-джэи, которые сменяют друг друга и атмосфера становится более клубной. Сюда можно прийти как одному, чтобы почувствовать атмосферой праздника, вкусно покушать, попробовать изысканные коктейли от бармена, завести новые знакомства или просто потанцевать среди веселых и жизнерадостных людей так и в компании друзей. В клубе действует дресс-код: пляжная одежда, майки без рукава, рваная одежда, спортивная одежда, футболки с оскорбительными надписями, пластиковые пакеты, сланцы - не допускаются, приветствуется стиль smart casual. Прыжки с борта судна, наркотики и оружие - запрещены. Молодым людям не достигшим 21 года - алкоголь не продается.