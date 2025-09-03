Экскурсии на Пхукете

и в других странах азии

50+

Экскурсий под
любой запрос

довольных
туристов

>10

Лет опыта
в туризме

О нас

Каждая экскурсия —
это новые яркие эмоции

Thai Stars – с нами отдых лёгкий и комфортный!

Команда кампании Thai Stars с теплом и заботой создала для вас сайт-подборку лучших мест на острове Пхукет. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, забронируем отель/виллу/апартаменты, авто/байк/яхту под ваш запрос и бюджет, поможем произвести оплату.

Наша цель – сделать ваш отдых незабываемым, насытить его новыми красками и впечатлениями.

С любовью, компания Thai Stars

Каталог экскурсий

Yona Beach Club
От 3950 ฿
Surin
От 3000 ฿
Sunrise Skywalk Bridge - James Bond & Ma Doo Bua cafe
От 2500 ฿
Snake farm
Уточняйте цену у оператора
Singapore
От 20000 ฿
Simon Cabaret
От 900 ฿
Similan Early
От 2700 ฿
Similan
От 2400 ฿
Siam Niramit
От 2210 ฿
Raya - Coral - Maithon
От 1400 ฿
Rafting В
От 2000 ฿
Rafting А
От 1500 ฿
Вопрос/ответ

Часто задаваемые вопросы

Какие условия бронирования экскурсий?

Полная оплата тура требуется минимум за сутки до его начала, оплата в день тура не принимается. Для бронирования необходимо подать заявку заранее, указав количество участников (с возрастом детей от 4 лет, если есть), название отеля и номер комнаты, телефон, название тура и желаемую дату. Рекомендуем бронировать за 1-2 дня, а для популярных туров — за неделю.

В какое время года лучше лететь в Таиланд?

Самый комфортный сезон для посещения Таиланда — с ноября по апрель. В это время погода сухая, умеренно жаркая, и море спокойное.

Оплачивается ли трансфер до экскурсий?

Трансфер включен в стоимость большинства экскурсий. Уточняйте детали для конкретного маршрута при бронировании.

В какой валюте оплачиваются экскурсии?

Мы принимаем оплату в рублях, тайских батах, USD, EUR, а также банковскими картами и криптовалютой.

Нужна ли виза для поездки в Таиланд?

Для граждан многих стран, включая Россию, виза не требуется при сроке пребывания до 30 дней. Для более длительного пребывания потребуется туристическая виза.

За сколько дней до экскурсии нужно её забронировать?

Рекомендуем бронировать экскурсии за 2–3 дня до желаемой даты, чтобы гарантировать наличие мест. В высокий сезон возможно увеличение сроков.

Есть ли скидки для групп или детей?

Да, мы предоставляем скидки для групп от 3-х человек, а также специальные цены для детей. на большинстве туров дети до 4-х лет либо до 100 см роста проходят бесплатно. Уточняйте детали при бронировании.

Как можно отменить или перенести экскурсию?

Вы можете отменить или перенести экскурсию не позднее, чем за 24 часа до её начала. При отмене менее чем за 24 часа предоплата не возвращается. Возврат средств при отмене тура менее чем за 24 часа по причине здоровья, производится при наличии медицинского сертификата.
Отзывы

3 комментария

no photo

Ваше имя

Яна Гришак

Яна Гришак

September 3, 2025

Спасибо за поездку на Симиланские острова — впечатления просто незабываемые! 🌊 С самого начала всё было очень четко: трансфер вовремя, приветливые гиды, подробный инструктаж. Лодка комфортная, экипаж внимательный — заботились о безопасности и комфорте пассажиров. Вода, фрукты и обед включены. Сами острова — это настоящий рай! Белоснежный песок, кристально чистая бирюзовая вода, невероятные панорамы. Подводный мир поражает разнообразием: яркие рыбки, кораллы, иногда даже черепахи. Места для снорклинга подобраны идеально — вода прозрачная, видно всё как в аквариуме. Экскурсия превзошла все ожидания.

Eugene Bartashevich

Eugene Bartashevich

July 16, 2025

Спасибо ребятам за наш классный отдых, нам подобрали туры, мы прислушались к рекомендациям и все прошло великолепно! Пхи Пхи и ночное фаер шоу - незабываемо, рекомендую всем! Аквапарк и Карнавал магии это самый лучший подарок нашим детям! Спасибо еще раз ребята, будем вас рекомендовать друзьям и сами обязательно вернемся к вам! 👍🔥❤️

Евгений М

Евгений М

July 14, 2025

Спасибо большое за экскурсию Мир Аватара и аквапарк Андаманда, эмоции и фотки просто огонь!!! Все сделали удаленно по телефону, менеджеру отдельная благодарность за подсказки по шопингу и аптекам!)

