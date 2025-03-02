Аренда авто

Mitsubishi Xpander 4365
GasolineCrossover
От 1 до 6 дней

2000 ฿ / в день

Неделя

1500 ฿ / в день

Месяц

1000 ฿ / в день

  • Make: Mitsubishi
  • Model: Xpander
  • Number: 8กร 4365
  • Year: 2019
  • Color: Black
  • Body Type: Crossover

Engine:

  • Volume: 1.5 L
  • Power: 105 HP
  • Fuel: Gasoline
  • Tank: 45 L
  • Fuel Consumption: 8.9 L/100 km

Chassis:

  • Transmission: Automatic
  • Drive: Front
  • Seats: 7
  • Number of Doors: 4
  • Air Conditioner: Yes
  • Interior: Leather
  • Roof: Standard
  • Power Windows: 4
  • Airbags: 2
  • Steering Wheel Side: Right
  • Cruise Control: No
  • Rearview Camera: Yes
  • Parking Sensors: Yes
  • Music: FM, Bluetooth
MG 5 9369
GasolineSedan
От 1 до 6 дней

1 ฿ / в день

Неделя

1 ฿ / в день

Месяц

1 ฿ / в день

  • Make: MG
  • Model: 5
  • Number: ขท9369
  • Year: 2023
  • Color: Gray
  • Body Type: Sedan

Engine:

  • Volume: 1.5 L
  • Power: 114 HP
  • Fuel: Gasoline
  • Tank: 45 L
  • Fuel Consumption: 5.9 L/100 km

Chassis:

  • Transmission: Automatic
  • Drive: Front
  • Seats: 5
  • Number of Doors: 4
  • Air Conditioner: Yes
  • Interior: Leather
  • Roof: Standard
  • Power Windows: 4
  • Airbags: 6
  • Steering Wheel Side: Right
  • Cruise Control: Yes
  • Rearview Camera: Yes
  • Parking Sensors: Yes
  • Music: FM, Bluetooth, CarPlay
Mazda 2 5649
GasolineHatchback
От 1 до 6 дней

1300 ฿ / в день

Неделя

110 ฿ / в день

Месяц

800 ฿ / в день

  • Make: Mazda
  • Model: 2
  • Number: 8กน 5649
  • Year: 2019
  • Color: Black
  • Body Type: Hatchback

Engine:

  • Volume: 1.3 L
  • Power: 97 HP
  • Fuel: Gasoline
  • Tank: 35 L
  • Fuel Consumption: 5.4 L/100 km

Chassis:

  • Transmission: Automatic
  • Drive: Front
  • Seats: 5
  • Number of Doors: 4
  • Air Conditioner: Yes
  • Interior: Leather
  • Roof: Standard
  • Power Windows: 4
  • Airbags: 4
  • Steering Wheel Side: Right
  • Cruise Control: No
  • Rearview Camera: Yes
  • Parking Sensors: Yes
  • Music: FM, Bluetooth
Honda HR-V 4400
HybridCrossover
От 1 до 6 дней

฿ / в день

Неделя

฿ / в день

Месяц

฿ / в день

  • Make: Honda
  • Model: HR-V
  • Number: ขจ4400
  • Year: 2024
  • Color: Gray
  • Body Type: Crossover

Engine:

  • Volume: 1.5 L
  • Power: 106 HP
  • Fuel: Hybrid
  • Tank: 50 L
  • Fuel Consumption: 3.5 L/100 km

Chassis:

  • Transmission: Automatic
  • Drive: Front
  • Seats: 5
  • Number of Doors: 4
  • Air Conditioner: Yes
  • Interior: Leather
  • Roof: Sunroof
  • Power Windows: 4
  • Airbags: 6
  • Steering Wheel Side: Right
  • Cruise Control: Yes
  • Rearview Camera: Yes
  • Parking Sensors: Yes
  • Music: FM, Bluetooth, CarPlay
Honda City 9649
GasolineSedan
От 1 до 6 дней

1000 ฿ / в день

Неделя

800 ฿ / в день

Месяц

600 ฿ / в день

  • Brand: Honda
  • Model: City
  • License Plate: ขฉ 9649
  • Year: 2012
  • Color: White
  • Body Type: Sedan

Engine:

  • Volume: 1.5 L
  • Power: 120 HP
  • Fuel: Gasoline
  • Tank: 42 L
  • Consumption: 6.6 L/100 km

Chassis:

  • Transmission: Automatic
  • Drive: Front
  • Seats: 5
  • Number of Doors: 4
  • Air Conditioner: Yes
  • Interior: Fabric
  • Roof: Standard
  • Power Windows: 4
  • Airbags: 2
  • Steering Side: Right
  • Cruise Control: No
  • Rearview Camera: Yes
  • Parking Sensors: No
  • Music: FM, Bluetooth
