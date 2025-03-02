Аренда авто
Mitsubishi Xpander 4365
GasolineCrossover
От 1 до 6 дней
2000 ฿ / в день
Неделя
1500 ฿ / в день
Месяц
1000 ฿ / в день
- Make: Mitsubishi
- Model: Xpander
- Number: 8กร 4365
- Year: 2019
- Color: Black
- Body Type: Crossover
Engine:
- Volume: 1.5 L
- Power: 105 HP
- Fuel: Gasoline
- Tank: 45 L
- Fuel Consumption: 8.9 L/100 km
Chassis:
- Transmission: Automatic
- Drive: Front
- Seats: 7
- Number of Doors: 4
- Air Conditioner: Yes
- Interior: Leather
- Roof: Standard
- Power Windows: 4
- Airbags: 2
- Steering Wheel Side: Right
- Cruise Control: No
- Rearview Camera: Yes
- Parking Sensors: Yes
- Music: FM, Bluetooth
MG 5 9369
GasolineSedan
От 1 до 6 дней
1 ฿ / в день
Неделя
1 ฿ / в день
Месяц
1 ฿ / в день
- Make: MG
- Model: 5
- Number: ขท9369
- Year: 2023
- Color: Gray
- Body Type: Sedan
Engine:
- Volume: 1.5 L
- Power: 114 HP
- Fuel: Gasoline
- Tank: 45 L
- Fuel Consumption: 5.9 L/100 km
Chassis:
- Transmission: Automatic
- Drive: Front
- Seats: 5
- Number of Doors: 4
- Air Conditioner: Yes
- Interior: Leather
- Roof: Standard
- Power Windows: 4
- Airbags: 6
- Steering Wheel Side: Right
- Cruise Control: Yes
- Rearview Camera: Yes
- Parking Sensors: Yes
- Music: FM, Bluetooth, CarPlay
Mazda 2 5649
GasolineHatchback
От 1 до 6 дней
1300 ฿ / в день
Неделя
110 ฿ / в день
Месяц
800 ฿ / в день
- Make: Mazda
- Model: 2
- Number: 8กน 5649
- Year: 2019
- Color: Black
- Body Type: Hatchback
Engine:
- Volume: 1.3 L
- Power: 97 HP
- Fuel: Gasoline
- Tank: 35 L
- Fuel Consumption: 5.4 L/100 km
Chassis:
- Transmission: Automatic
- Drive: Front
- Seats: 5
- Number of Doors: 4
- Air Conditioner: Yes
- Interior: Leather
- Roof: Standard
- Power Windows: 4
- Airbags: 4
- Steering Wheel Side: Right
- Cruise Control: No
- Rearview Camera: Yes
- Parking Sensors: Yes
- Music: FM, Bluetooth
Honda HR-V 4400
HybridCrossover
От 1 до 6 дней
฿ / в день
Неделя
฿ / в день
Месяц
฿ / в день
- Make: Honda
- Model: HR-V
- Number: ขจ4400
- Year: 2024
- Color: Gray
- Body Type: Crossover
Engine:
- Volume: 1.5 L
- Power: 106 HP
- Fuel: Hybrid
- Tank: 50 L
- Fuel Consumption: 3.5 L/100 km
Chassis:
- Transmission: Automatic
- Drive: Front
- Seats: 5
- Number of Doors: 4
- Air Conditioner: Yes
- Interior: Leather
- Roof: Sunroof
- Power Windows: 4
- Airbags: 6
- Steering Wheel Side: Right
- Cruise Control: Yes
- Rearview Camera: Yes
- Parking Sensors: Yes
- Music: FM, Bluetooth, CarPlay
Honda City 9649
GasolineSedan
От 1 до 6 дней
1000 ฿ / в день
Неделя
800 ฿ / в день
Месяц
600 ฿ / в день
- Brand: Honda
- Model: City
- License Plate: ขฉ 9649
- Year: 2012
- Color: White
- Body Type: Sedan
Engine:
- Volume: 1.5 L
- Power: 120 HP
- Fuel: Gasoline
- Tank: 42 L
- Consumption: 6.6 L/100 km
Chassis:
- Transmission: Automatic
- Drive: Front
- Seats: 5
- Number of Doors: 4
- Air Conditioner: Yes
- Interior: Fabric
- Roof: Standard
- Power Windows: 4
- Airbags: 2
- Steering Side: Right
- Cruise Control: No
- Rearview Camera: Yes
- Parking Sensors: No
- Music: FM, Bluetooth
