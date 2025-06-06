Бали 2дня/2ночи
Бали 2дня/2ночи
Бали
|Название
|Взрослый
|Детский
|Бали
|25000 ฿
|12000 ฿
Встреча в отеле, отправление в аэропорт Пхукета.
Вылет на Бали.
Прибытие на Бали. Встреча с гидом, трансфер до отеля, заселение в отель.
в отеле
балийская церемония очищения на красивейшем водопаде Taman Beji Griya Waterfall. Во время церемонии вы сможете окунуться в прохладные воды водопада, послушать звуки природы и почувствовать гармонию с окружающим миром.
Кави — древнейший пещерный город, знаменит королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах (11 в. н. э.)
по рисовым террасам. Фото в бассейнах на фоне рисовых террас, фото на качелях по желанию (оплачивается дополнительно).
в тематическом балийском ресторане Taman Dedari.
Воды в Убуде - выдающийся архитектурный комплекс, расположенный в сердце острова Бали.
по рыночной площади, покупка сувениров
шоу Танец огня
в отель. Свободное время.
в отеле
традиционного балийского массажа.
в международный аэропорт Бали в оговоренное время.
Вылет на Пхукет (Время может меняться авиакомпанией)
Прибытие в международный аэропорт Пхукета и отправление в отель.
тура может меняться в зависимости от цены авиабилета и курса USD.
от 0-2 лет по стоимости детского билета.
1 обед, 2 завтрака
Авиабилет; Трансфер на территории Бали; Трансфер на территории Таиланда;
Размещение в отеле Honeymoon Guesthouse или аналогичный по уровню.
Обзорная экскурсия по Бали; Русскоговорящий гид; Налог на въезд в Бали Страховка
Паспорт со сроком окончания действия более 6 месяцев от дня выезда на экскурсию; Обратный билет из Таиланда в страну проживания; Разрешение на повторный въезд в Таиланд в случае, если была оформлена виза в Таиланд
