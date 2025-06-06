Камбоджа - Бангкок
|Название
|Взрослый
|Детский
|Камбоджа - Бангкок
|31000 ฿
|5500 ฿
День
в Бангкок.
в Бангкок, встреча с гидом, выезд на экскурсию по городу.
парк Аюттайя с 2 остановками.
в отеле Байок Скай на 76 этаже и смотровая площадка Байок Скай.
по реке Чаопрайя на местной лодке. Кормление рыб с лодки рядом с храмом Ват Арун.
Пхо - “храм лежащего Будды”. Здесь был коронован Рама 1.
время в шоппинг центре.
в отель Oakwood Suites Tiwanon Bangkok, свободное время.
День
в аэропорт.
из Бангкока в Сием Реап Ангкор.
в Сием Риеп, получение визы, прохождение паспортного контроля.
с гидом, выезд на экскурсию.
Тонлесап
в отель Amatak Boutique Hotel
храма Пре Руб на закате
«Апсара».
День
в отеле, выезд на экскурсию.
Ват.
Пром.
в аэропорт.
в Бангкок.
в Бангкок
паспортного контроля, переход из международного терминала во внутренний терминал того же аэропорта Дон Муанг*
на Пхукет.
на Пхукет.
в ваш отель.
тура может меняться в зависимости от цены на авиабилет и курс доллара США, уточняйте у менеджера.
билет от 0-2 лет. От 2х лет и выше полная стоимость как за взрослого.
Питание по программе (обед ,завтрак и ужин)
Авиабилеты Групповой трансфер на территории Бангкока и Камбоджи; Групповой трансфер на территории Пхукета
Размещение в отеле Oakwood Suites Tiwanon Bangkok и в отеле Amatak Boutique Hotel (Камбоджа)
Обзорная экскурсия в Бангкоке и Камбодже; Русскоязычный гид; Страховка
Паспорт, срок окончания действия которого, более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию; Деньги на личные расходы; Фото / видеоаппаратура
