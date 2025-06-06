Камбоджа - Бангкок

Программа

1 День

Вылет в Бангкок.

Прилет в Бангкок, встреча с гидом, выезд на экскурсию по городу.

Исторический парк Аюттайя с 2 остановками.

Обед в отеле Байок Скай на 76 этаже и смотровая площадка Байок Скай.

Круиз по реке Чаопрайя на местной лодке. Кормление рыб с лодки рядом с храмом Ват Арун.

Ват Пхо - “храм лежащего Будды”. Здесь был коронован Рама 1.

Свободное время в шоппинг центре.

Заселение в отель Oakwood Suites Tiwanon Bangkok, свободное время.

2 День

Трансфер в аэропорт.

Отправление из Бангкока в Сием Реап Ангкор.

Прибытие в Сием Риеп, получение визы, прохождение паспортного контроля.

Встреча с гидом, выезд на экскурсию.

Озеро Тонлесап

Заселение в отель Amatak Boutique Hotel

Посещение храма Пре Руб на закате

Шоу «Апсара».

3 День

Завтрак в отеле, выезд на экскурсию.

Байон Ват.

Та Пром.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Бангкок.

Прибытие в Бангкок

*Прохождение паспортного контроля, переход из международного терминала во внутренний терминал того же аэропорта Дон Муанг*

Вылет на Пхукет.

Прибытие на Пхукет.

Трансфер в ваш отель.

Стоимость тура может меняться в зависимости от цены на авиабилет и курс доллара США, уточняйте у менеджера.