Завтрак в отеле.

Свободное время.

12:00 – выселение из отеля

Встреча с гидом в холе.

Отправляемся в пригород Куала Лумпур, где продолжим наше знакомство с Малайзией.

Остановка в административном центре Малайзии – город Путраджая - город будущего.

Остановки для фото у Дворца Премьер-Министра, Знаменитой Розовой Мечети Масджид Путра, деловая часть города, Дворец Правосудия и смотровая площадка при Международном Конференц-центре Путраджайи, построенном в виде летающей тарелки.

Мечеть Путра - экскурсия во внутрь (может быть заменено только на осмотр снаружи из-за религиозных праздников, во время которых вход во внутрь запрещен не мусульманам).

Трансфер в аэропорт, вылет в Таиланд.

Трансфер до вашего отеля.

Стоимость тура может меняться в зависимости от цены на авиа билет и курса доллара США.