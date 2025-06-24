Куала Лумпур
|Название
|Взрослый
|Детский
|Куала Лумпур
|14500 ฿
|4500 ฿
в КЛ, прохождение паспортного контроля и получение багажа.
с гидом, по прибытию в КЛ мы начинаем Сити Тур:
храм в пещерах Batu
Вокзал Куала Лумпур (Old Railway Station)
Независимости
истории Куала Лумпур «Gallery»
Башни – Близнецы PETRONAS Twin Towers с фотосессией на фоне башен
храм Thean Hou – расположенный на холме с панорамным видом на город
в отель.
в отеле в Куала Лумпур.
в отеле.
время.
– выселение из отеля
с гидом в холе.
в пригород Куала Лумпур, где продолжим наше знакомство с Малайзией.
в административном центре Малайзии – город Путраджая - город будущего.
для фото у Дворца Премьер-Министра, Знаменитой Розовой Мечети Масджид Путра, деловая часть города, Дворец Правосудия и смотровая площадка при Международном Конференц-центре Путраджайи, построенном в виде летающей тарелки.
Путра - экскурсия во внутрь (может быть заменено только на осмотр снаружи из-за религиозных праздников, во время которых вход во внутрь запрещен не мусульманам).
в аэропорт, вылет в Таиланд.
до вашего отеля.
тура может меняться в зависимости от цены на авиа билет и курса доллара США.
билет для детей от 0-2 лет, свыше 2х лет стоимость как для взрослого.
Питание по программе (1 обед в первый день и 1 завтрак в отеле во второй день)
Авиабилет Групповой трансфер в Куала-Лумпуре Групповой трансфер по территории Пхукета
Размещение в отеле
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру Русский гид Страховка
Загранпаспорт, срок действия которого более 6 месяцев с даты выезда на экскурсию; Обратный билет с Пхукета в страну проживания
